Isola dei famosi, Vladimir Luxuria trasgredisce le regole | Contratto pronto per essere strappato

Vladimir Luxuria potrebbe avere dei problemi con L’Isola dei Famosi perché non ha rispettato il regolamento. Ecco cosa è successo nell’ultima diretta.

Per la seconda volta Vladimir Luxuria ha il ruolo di opinionista nel reality della sopravvivenza. In passato poteva contare sul collega Nicola Savino mentre quest’anno c’è Enrico Papi pronto a far divertire il pubblico con le sue battute. In realtà non tutti ricorderanno che ha vinto una delle precedenti edizioni, quella del 2008, con il 56% dei voti contro il 44% di Belen Rodriguez.

I telespettatori sono concordi nel dire che abbia tutte le carte in regola per fare l’opinionista, dato che riesce a cogliere ciò che si nasconde dietro ogni parola o atteggiamento dei naufraghi. Tra i naufraghi, per esempio, c’è Helena Prestes che non rientra tra le sue simpatie. Lo ha confermato quando Helena si è lamentata della giustificazione data per aver salvato Corinne Clery anziché Fiore Argento.

Da non dimenticare i battibecchi avuti con Nathaly Caldonazzo, nota per aver discusso con molti dei suoi compagni d’avventura, tra cui Alessandro Cecchi Paone. Durante una diretta la naufraga ha replicato a un suo commento, così ha prontamente risposto che lei è pagata per dare un parere sulle dinamiche dell’isola.

Nella diretta di lunedì 8 maggio in tanti hanno notato che la Luxuria si è lasciata andare in una confessione non gradita. Pare che abbia infranto il regolamento, dunque potrebbero esserci delle conseguenze. Sarà allontanata dal programma televisivo? Ecco come stanno realmente le cose.

Una regola del contratto infranta

La diretta ha fatto discutere per degli eventi insoliti. In primis Helena durante le nomination non ha chiesto del neo fidanzato, bensì delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Solo Enrico Papi le ha detto che sta meglio senza nascondere il suo stupore. Poi è stata la volta della Luxuria che si è esposta fin troppo con il nuovo arrivato, ovvero Gian Maria Sainato.

Il 28enne di origini campane è arrivato in un secondo momento sull’isola ed è già finito al televoto. Quando è stato il suo turno, prima di dare il nome a Ilary Blasi ha saputo dall’opinionista che la sua squadra del cuore, vale a dire il Napoli, ha vinto lo scudetto dopo trentatré anni. Gliel’ha detto tra le righe e lui ha capito al volo.

Il parere del web

Su Twitter sta circolando il video che propone i minuti della diretta in cui Vladimir e il giovane ballerino conversano. Molti utenti social si sono lamentati di quanto accaduto.

Del resto se i naufraghi non rispettano il regolamento vanno incontro a delle conseguenze, tra cui la squalifica. La produzione chiuderà un occhio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.