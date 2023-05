Diletta Leotta, trapelato il nome della figlia: è davvero particolare e inaspettato

Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius sono al settimo cielo per l’arrivo imminente della cicogna. Ecco quale potrebbe essere il nome che daranno alla figlia.

La conduttrice di Dazn è una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Catania il 16 agosto 1991, si è diplomata al liceo scientifico per poi laurearsi in Giurisprudenza. A 15 anni si è iscritta a un concorso di bellezza e dopo tre anni ha provato con Miss Italia. Non ha superato le preselezioni, dunque ha deciso di dedicarsi ad altro.

Ha mosso i suoi primi passi negli studi della Mediaset per poi passare su Sky Sport. Dal 2017 collabora con Daniele Battaglia nella conduzione del programma radiofonico 105 Take Away. Nell’anno successivo è stata la volta di Dazn. Nel 2021 si è cimentata anche nella recitazione grazie ad Alessandro Siani che l’ha voluta nel cast di Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, in passato è stata la regina del gossip per la sua relazione con Can Yaman. I due parlavano addirittura di matrimonio, in quanto lei era volata in Turchia per conoscere i futuri suoceri e lui ha fatto altrettanto recandosi a Catania. Tuttavia di punto in bianco si sono lasciati senza riferire la reale causa.

Ora lei è felice accanto al bellissimo calciatore che a breve renderà padre di una splendida bambina. In questi giorni si sono concessi dei momenti piacevoli a Ibiza. Prima, però, la Leotta si è presentata nello studio di Silvia Toffanin dove si è lasciata andare in una dichiarazione inerente alla figlia.

Rivelazione sul nome

“Sto vivendo uno dei periodi più belli e sereni della mia vita e non ho paura di affrontare ciò che sarà…Ho conosciuto Loris a un evento ed è stato un colpo di fulmine…poi ci siamo conosciuti ed è stato subito amore…ho scoperto di essere incinta il 24 dicembre…eravamo in videochiamata e io non riuscivo più a parlare…sono appena entrata nel sesto mese”, ecco come ha avuto inizio l’intervista.

Poi ha concluso: “Non abbiamo ancora scelto il nome della bambina, ma io punto di più su quelli italiani mentre Loris su quelli inglesi, vedremo. Avrei voluto chiamarla Ofelia come mia mamma, ma proprio lei mi ha detto che è un nome troppo pesante…quindi lo abbiamo depennato“.

Curiosità sul futuro padre

Nato il 22 giugno 1993, Loris è un calciatore del Newcastle Utd. Definito agile e di ottimi riflessi, è eccellente nei calci di rigore. Ha indossato anche la maglia del Liverpool.

Alto 189 cm, fisicità statuaria e sguardo intenso, non c’è da stupirsi che sia riuscito a conquistare una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Tutti sostengono che la figlia erediterà da entrambi il fascino. Manca poco al parto, dunque non ci resta che attendere.