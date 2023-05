Flavia Vento, carriera stroncata in mezzo secondo: purtroppo per lei è finita malissimo

Momento davvero difficile per la bellissima Flavia Vento. Si parla addirittura di carriera stroncata. Il racconto dei fatti.

Per tantissimi anni la showgirl è stata sulla cresta dell’onda e presentissima in vari programmi, non solo in veste di opinionista e come splendida ospite. Ha partecipato a svariati reality tra cui il GF Vip e l’Isola Dei Famosi. L’abbiamo anche vista nella nuovissima edizione de La Pupa E Il Secchione. Flavia inoltre è anche sempre rimbalzata agli onori della Cronaca Rosa per i suoi amori passati.

In particolare ha impazzato il Gossip su di lei anni fa per via di un presunto avvicinamento a Francesco Totti in una discoteca, mentre lui era già fidanzato con Ilary Blasi. Di recente l’artista romana, con uno splendido passato anche da modella in nome della sua fulgida bellezza, ha fatto molto parlare di sé per altre sue dichiarazioni che riguardano la sua vita sentimentale.

Ha infatti sostenuto di essere casta da circa 10 anni e per farlo ha scelto un cinguettio su Twitter. È poi ritornata sull’argomento durante un’intervista per Nuovo TV, sostenendo di non riuscire a trovare l’uomo giusto per lei. È stata anche indiscussa protagonista del salotto di Pomeriggio Cinque per raccontare del suo amore con il finto Tom Cruise.

L’avvertimento di Flavia sulle truffe sentimentali

Alla fine lei ha deciso di non denunciarlo, come ha svelato poi a Repubblica. In ogni caso ha lasciato un consiglio ai suoi estimatori: “A chiunque venga contattato da sedicenti star dico: la prova del nove è la videochiamata. Se non la fanno, tagliate ogni contatto”. Tuttavia lei all’inizio, come ha candidamente confessato a Barbara D’Urso, ci aveva creduto a quell’impostore e alla fine se ne era pure innamorata.

Grande è stata poi la delusione nell’appurare che non fosse vero e che si era trattato solo di una messinscena in piena regola. Lo ha anche rivelato a Mattino Cinque, dove ha ripercorso tutta quanta la faccenda, che ha molto rattristato i suoi numerosi estimatori, che sperano che presto la loro beniamina possa trovare un uomo che sappia amarla come merita.

Nuova doccia fredda per la showgirl

Tuttavia per loro ora è arrivata un’altra doccia fredda. L’influencer e blogger Deianira Marzano ha infatti svelato che la bella Flavia avrebbe ricevuto un’altra delusione, ma stavolta in campo professionale. Difatti dopo aver partecipato al provino per prendere parte all’Isola insieme alla sorella, ha ricevuto un sonoro due di picche da parte degli autori.

Ci è rimasta talmente male da scoppiare in lacrime innanzi ai professionisti, che le avevano dato la risposta negativa. Secondo Deianira, lei era veramente convinta di potercela fare a partire per l’Honduras, ma così a quanto pare non è stato. In ogni caso lei non lascia mai i suoi fan a boccia asciutta, dal momento che regala loro sovente suoi scatti davvero deliziosi sul suo Profilo Ufficiale Instagram.