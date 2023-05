Loredana Lecciso, hai mai visto la sua prima figlia Brigitta? E’ la più bella di tutte

Loredana Lecciso, la bellissima showgirl pugliese non ha solo come figlia femmina Jasmine. Avete mai visto Brigitta? Un incanto di donna.

Indubbiamente essere la compagna di un mito vivente come Albano Carrisi, porta ad essere molto chiacchierata e a rimanere sulla cresta dell’onda. Lo sa bene Loredana Lecciso, che da quando si è legata, sentimentalmente parlando, all’amatissimo artista di Cellino San Marco, non è più uscita dal chiacchiericcio, che è sempre più incessante sulla sua persona.

Con il suo compagno il legame è più che solido, visto che stanno insieme da più di 20 anni. Hanno messo al mondo due figli, oggi grandicelli, quali Jasmine e Albano Jr. Tuttavia è la prima ad essere particolarmente famosa, visto che ha deciso di seguire, professionalmente parlando, le orme paterne.

Appare pure in TV, e l’abbiamo anche vista anni fa, a fianco del papà, in qualità di giudice a The Voice of Italy. Tuttavia Loredana, proprio come il suo consorte, ha avuto un legame molto importante in passato. Difatti dal 1993 al 1996 è stata a fianco dell’imprenditore TV Fabio Cazzato, con cui ha messo al mondo la figlia Brigitta.

Ama l’Africa e fa tanto volontariato

La ragazza oggi è adulta, dal momento che ha 28 anni. Ha già scelto l’uomo della sua vita, che ha sposato di recente. È un manager di nome Jan per metà iraniano e per metà tedesco. I due si sono fidanzati nel 2021 e si sono detti sì all’interno del super lussuoso hotel gestito dall’uomo in Kenya.

Brigitta non è affatto interessata al mondo dello spettacolo e al clamore mediatico. A dimostrazione di ciò ha pure privatizzato il suo Profilo Instagram. Gran parte della sua vita oggi si svolge in Africa, che è tra l’altro un Paese che lei ama tantissimo e dove opera con ingente devozione tantissimo volontariato.

Una bellissima dal cuore d’oro

Ciò che comunque è sconcertante è la somiglianza che ha con la sua celebre mamma a livello estetico ed esteriore. Bellissima e dotata di una fisicità notevole, porta i capelli lunghi e lisci. Viso dolcissimo e lineamenti delicati, queste sono le sue altre splendide caratteristiche fisiche. La ragazza poi ama moltissimo la Moda.

Collabora attivamente con il brand Me And Roho che ha il precipuo obiettivo di realizzare abiti e indumenti in linea generale in maniera del tutto etica ed altamente ecosostenibile. Ciò è fondamentale per correre in aiuto anche ai Paesi più poveri del mondo, in cui si fatica anche solo a mettere insieme un tozzo di pane al giorno. Ed è a loro che sovente viene rivolto il pensiero dalla bella, brava e buona Brigitta.