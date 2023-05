Teo Mammucari sbugiardato da Rosica | Il vero motivo della rottura con Le Iene: “L’ho visto con i miei occhi”

Dopo tanti rumors sulla questione, finalmente l’investigatore dei social, Alessandro Rosica smaschera Teo Mammucari, ecco perché ha lasciato Le Iene, l’ha visto con i suoi occhi.

Alessandro Rosica, il famoso investigatore dei social, ha sbugiardato Teo Mammucari sulla questione del suo abbandono alle Iene, ecco perché ha lasciato il programma Mediaset. L’ha visto con i suoi occhi, questa è la pura verità.

Non è facile stare dietro alle vicende dei vip in quanto, sui giornali si leggono sempre mezze verità. Ecco perché l’investigatore dei social, l’incubo dei personaggi famosi, Alessandro Rosica, cerca di fare luce (a detta sua) su quei fatti tenuti all’oscuro dal gossip. Come ha dichiarato lo stesso Alessandro sulla sua missione: “Non volevo cambiare la tv, volevo solo diminuire la 💩 che c’era dentro…”.

Teo Mammucari e la sua verità sulle Iene

Ovviamente prima di svelarvi cosa ha scoperto Alessandro Rosica su Teo Mammucari, dobbiamo dirvi cosa ha dichiarato Teo Mammucari sulla questione, Le Iene. Dunque come tutti saprete, Mammucari ha iniziato il suo viaggio con il noto programma di Italia Uno, circa 25 anni fa. Di punto in bianco, qualche mese fa si è allontanato dalla trasmissione Mediaset, senza nessuna dichiarazione in merito. C’è chi ha parlato di litigio con “i vertici”, chi ha descritto urla e porte che sbattevano, insomma il caos più totale.

Dopo diverso tempo, Mammucari ha deciso di intervenire sulla questione, dichiarando che aveva voglia di provare altro, di tornare a teatro (come ha fatto con il suo attuale spettacolo, Più bella cosa non c’è) e di trovare quella passione che ormai al programma Mediaset, Le Iene, non aveva più. Ecco un pezzo dell’intervista che ha rilasciato: “Mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me. Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto…”.

La verità di Alessandro Rosica su Teo Mammucari

Alessandro Rosica, il famoso investigatore dei social, ha deciso di rilasciare la sua verità, sbugiardando Teo Mammucari. Ecco perché il conduttore ha lasciato Le Iene dopo tanti anni. Ricollegandosi al discorso rilasciato da Mammucari sul presunto litigio con il “capoccia” de Le Iene, Davide Parenti: “Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui”. Secondo quindi la sua verità, sembrerebbe semplicemente un cambio consensuale.

Secondo Rosica invece Mammucari ha litigato con Parenti, perché il conduttore gli avrebbe proposto un nuovo format che lui ha bocciato su due piedi, motivo per cui tra i due ne sarebbe scaturito un forte litigio. Così Teo Mammucari avrebbe proposto il suo programma da un’altra parte e secondo Alessandro, questo nuovo show uscirà a breve.