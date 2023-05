Flavio Insinna ‘sostituito’ dal collega: L’Eredità non sarà più un suo programma

Notizia a dir poco devastante per il bravo Flavio Insinna e per i suoi estimatori. Sostituito dal collega a L’eredità.

Da svariati anni a questa parte il conduttore romano ci fa compagnia ogni giorno poco prima e durante l’ora di cena, con il seguitissimo game show L’Eredità. Tra i momento clou del gioco vi è certamente la fase finale dedicata alla mitica Ghigliottina. Non per nulla, come ha spiegato lo stesso Flavio, sono nati fans club e gruppi WhatsApp, dove gli appassionati si sfidano per indovinare la parola vincente.

Nel corso delle varie edizioni si sono susseguiti tantissimi campioni, che poi hanno deciso di ritornare anche per i seguitissimi tornei, dedicati proprio a chi aveva vinto nel corso del tempo all’amatissimo gioco di Rai Uno. Tra i più famosi non possiamo non annoverare Massimo Cannoletta, che oggi è diventato un personaggio molto amato sia di Oggi È Un Altro Giorno che di Citofonare Rai 2.

Il programma ha pure lanciato ad ampio raggio nel vasto mondo dello spettacolo le famose prof, tra cui la bellissima Ginevra Pisani, che ha deciso di lasciare il quiz per dedicarsi maggiormente alla recitazione, in particolare al Teatro. Ora però è in arrivo la doccia fredda, per non dire gelata, per il conduttore, nonché per i suoi estimatori, che sono decisamente molto numerosi.

Che ne sarà di Flavio e del programma

Difatti pare che Flavio possa essere prossimamente sostituito proprio alla conduzione dell’Eredità. Nel frattempo lui non ha perduto l’entusiasmo e prosegue e spron battuto a condurla in queste ultime settimane. Infatti poi avverrà la classica meritatissima pausa estiva per alcuni programmi che verranno sostituiti da altro dal sapor più estivo.

Al suo posto ad esempio andrà in onda Reazione A Catena condotto dal carismatico Marco Liorni, che ci terrà compagnia tutta estate e anche in autunno. L’Eredità tornerà a gennaio 2024. Tuttavia a quanto pare non vedremo più in quel frangente Flavio, per il quale sono previsti programmi in prime time sempre su Rai Uno.

Fuori il nome del sostituto

Fissa sarà anche la sua presenza come giudice a Il Cantante Mascherato, condotto dalla mitica Milly Carlucci. Tuttavia gli estimarori si chiedono chi lo sostituirà a L’Eredità. A quanto pare potrebbe essere il simpaticissimo Pino Insegno, che tuttavia sta già preparando un delizioso programma preserale per Rai Due.

Ad ogni modo Flavio, come già accennato, non uscirà dal palinsesto dell’Azienda di Viale Mazzini. Insomma, nessuna esclusione per lui, semplicemente previsto un cambio di rotta, che in ogni caso rattrista parecchio i suoi estimatori, che da anni sono “abituati” a cenare in sua compagnia.