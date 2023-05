Paola Barale, dopo le ‘disgrazie’ c’è di nuovo il sereno: la notizia delle ultime ore

Finalmente delle belle notizie per Paola Barale, dopo le disgrazie subito, adesso finalmente sta per tornare di nuovo il sereno. La news dell’ultima ora fa ben sperare per la nota showgirl.

Per Paola Barale, dopo le disgrazie sembra sia tornato di nuovo il sereno per lei. La famosa valletta della Ruota della fortuna, sembra stia tornando alla ribalta, dopo un periodo non proprio troppo felice. La notizia delle ultime ore fa ben sperare per lei.

La famosa conduttrice televisiva, showgirl e personaggio televisivo Paola Barale, nata a Fossano nel 1967, non è mai sparita del tutto dalle scene, solamente si è presa delle lunghe pause tra un lavoro e l’altro. Sicuramente il boom della sua attività ce l’ha avuto a partire dalla fine degli anni ’80, partecipando oltre al programma condotto da Mike Bongiorno, anche a Tutti per uno, Festival italiano, Cascina Vianello, La sai l’ultima, Buona domenica e così via.

Le rivelazioni di Paola Barale a Verissimo

Paola Barale di recente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, si è raccontata a “cuore aperto”, rivelando alla moglie di Berlusconi diversi aneddoti della sua vita. Ha parlato del suo ex marito Gianni Sperti e del suo ex compagno, Raz Degan, sostenendo le voci che corrono da un po’ di tempo, cioè che l’hanno usata un po’ come “copertura” per non svelare a tutto il mondo il loro vero orientamento sessuale.

Finora Degan non ha commentato, mentre Sperti ha negato duramente, quindi probabilmente non sapremo mai chi dirà la verità. Comunque, la Barale ha anche parlato della sua menopausa precoce e di tutte le conseguenze, dell’aborto che ha deciso di praticare per via dell’instabilità dell’allora suo compagno, della scomparsa della sua migliore amica e del libro che ha terminato da scrivere, Non è poi la fine del mondo. Ecco cosa ha detto la Barale in merito:

“Mi sono molto divertita a scrivere. Non sapevo che scrivere sarebbe stato così liberatorio. Mi sono alleggerita di alcune fragilità che pensavo di non avere…”.

La ribalta della showgirl

Dopo un periodo di disgrazie e assenze lavorative varie, Paola Barale sembra finalmente rivedere di nuovo il sereno, in quanto la Rai sembrerebbe che avrebbe deciso di affidargli, dopo tanto tempo, un programma tutto suo da condurre. Sarebbe meraviglioso per l’ex sosia di Madonna, in quanto è da molto tempo che nessuno le dà più fiducia.

Ecco cosa ha rivelato Ivan Rota di Dagospia a tale proposito: “Ottime notizie per Paola Barale che è sempre più lanciata. Un dirigente Rai punta su di lei e sarebbe in rampa di lancio un programma in prima serata che la vedrebbe come conduttrice”.