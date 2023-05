Ilary Blasi scatenata: con le figlie beccata proprio così | Dopo Totti non ci sono freni in casa

Ilary Blasi, la splendida conduttrice romana scatenata con le sue adorate figlie. I suoi fan sono senza parole.

Da quasi un mese la splendida Ilary Blasi è tornata saldamente al timone dell’Isola Dei Famosi. Anche quest’anno il celebre reality ha preso il posto a livello di programmazione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Ilary è apparsa fin da subito in super forma, come del resto si era già mostrata pochissimi giorni prima durante un’ospitata dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo.

È trascorso quasi un anno dall’annuncio dalla fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti, con cui aveva messo al mondo tre figli, quali Christian, Chanel e la piccola Isabel. Se lui ha ben presto ufficializzato la sua unione con la bellissima Noemi Bocchi, con cui fa sul serio e ha preso casa nella Capitale, lei, da qualche mese a questa parte ha un nuovo amore che la fa battere forte il cuore.

Stiamo parlando dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale fa sul serio, Ci sono anche state le presentazioni ufficiali in famiglia. I due, insomma, non si nascondo più. Tante sono le immagini che li raffigurano insieme nelle quotidianità, come quelle durante un pomeriggio al parco in compagnia di Isabel.

Ilary Blasi, molto seguita e soprattutto paparazzata

Tuttavia sei paparazzi riprendono volentieri Ilary, lo stesso si può dire dell’ex Capitano del Roma e della sua compagna. Di recente la Bocchi è stata immortalata insieme anche alle figlie della Blasi e di Francesco in giro per il centro della Capitale. Ciò, secondo alcune voci, avrebbe fatto non poco storcere il naso alla showgirl romana, che ha quindi deciso di partire all’attacco.

Non lo ha fatto utilizzano dichiarazioni di fuoco o facendo insinuazioni. Semplicemente ha deciso di utilizzare i Social, che oggi sono non solo una grande forma di comunicazione, ma pure un’immensa vetrina per tutti quanti, vip e non vip. Su Tik Tok, che è particolarmente popolare trai giovani e i giovanissimi, ha caricato un video decisamente strepitoso, che è diventato, in men che non si dica, virale.

Il video e i commenti dei fan

In esso la vediamo tutta intenta a inscenare un balletto in compagnia delle figlie Chanel e Isabel. Le tre sono vestite uguali, con un paio di jeans e una maglietta a righe rosse blu. Il pezzo scelto per la loro performance è This Year Blessing di Victor Thomson. Grandissima è l’armonia che vige tra di loro, così come la voglia di divertirsi e di stare bene insieme.

I fan della Blasi, come lo hanno notato, si sono spesi in complimenti e commenti a non finire. “La mamma è sempre la mamma”, “Bellissime madre figlia ci mostrano amore senza limiti. Appartenenza di sangue tea una mamma e una figlia che nessuno può dividere”, questi sono soltanto alcuni. O ancora ” Altro che passeggiate in centro!“, che racchiude una chiara frecciatina a Noemi Bocchi.