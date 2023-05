Rai, palinsesto stravolto: per l’amato conduttore non c’è più posto | Oramai il suo destino è segnato

Nuovi e importanti cambiamenti all’interno del fitto palinsesto delle Reti Rai. Brutte notizie per l’amatissimo conduttore.

Mentre si accinge ad arrivare la conclusione per la classica e meritata pausa estiva per tante trasmissioni e serie TV, non mancano rumors, nonché notizie vere e proprie, riguardanti la nuova stagione. Difatti i vari AD, coi loro affiatatissimi team, stanno già lavorando sodo per dare in pasto ai loro telespettatori, prodotti mediatici degni di nota e che possono accontentarli al 100%.

Si pensa dunque a quali trasmissioni riconfermare e a quali nuove puntare. Dunque il pensiero va anche ai conduttori, sia quelli che possono essere considerati a buona ragione storici, che a quelli più attuali. Si ipotizzano anche cambiamenti a livello di conduzione con professionisti, che passano, talvolta anche con una certa disinvoltura, da una trasmissione all’altra o addirittura da una Rete all’altra.

Non mancano poi acute decisioni su cambiamenti di fasce orarie, basandosi anche su dati di share ottenuti durante la stagione TV 2022/2023, quasi ormai giunta al termine. Tuttavia ora è giunta una notizia che lascerà perplessi tantissimi telespettatori, dal momento che riguarda un conduttore molto amato, nonché un’autentica punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini.

Un conduttore particolarmente in vista

Di lui sappiamo che ha condotto numerosissimi programmi, mettendo sempre in luce non solo grandissima professionalità, ma pure ragguardevole preparazione. Ha anche condotto il prestigioso Festival di Sanremo, ottenendo ottimi consensi, non solo da parte del grande pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori.

Nonostante sia un personaggio molto apprezzato e super famoso, non ama molto parlare della sua vita privata che tale per lui dovrebbe sempre restare. Tuttavia sappiamo che è sposato da anni e che non è solo un marito devoto ma anche un papà molto felice, sebbene per motivi lavorativi sovente debba stare lontano dalla sua famiglia, che risiede in Liguria. Avete capito di chi si tratta?

Il nome del conduttore e il suo imminente futuro

Del mitico Fabio Fazio, che secondo potenti indiscrezioni potrebbe anche lasciare la Rai. Libero ci fa sapere che a giugno, mese praticamente alle porte ,i vertici decideranno se rinnovare o meno il contratto allo strepitoso conduttore ligure. Tuttavia non si esclude nemmeno il fatto che possa essere spostato su Rai Uno con un programma in prime time il sabato sera.

Sempre la stessa testata ci fa sapere che con molta probabilità, a partire da settembre 2023, Fiorello, visto il grandissimo successo riscontrato dal suo Viva Rai 2, possa essere anche lui promosso su Rai Uno, sempre alla mattinata. In ogni caso gli estimatori dello showman siciliano, si augurano che oltre a ciò, il loro beniamino possa presto tornare in prima serata con un suo show.