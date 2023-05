Gemma Galgani, torna proprio lui per portarla via da Uomini e Donne: degna conclusione in una fiaba

Uomini e Donne, grandissima notizia per la dama Gemma Galgani. Il gran ritorno del cavaliere che fa sognare i più.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, va ancora fortissimo all’interno dei palinsesti delle Reti Mediaset. Nonostante siamo giunti alle battute finali di questa scoppiettante edizione, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Non mancano nemmeno diatribe sia dietro che davanti le quinte e forti dichiarazioni dagli opinionisti, quali Tina Cipollari e Gianni Sperti. È tuttavia il Trono Over che fa particolarmente divertire i telespettatori. In esso non sono mancati addii come clamorosi ritorni da parte di dame e di cavalieri. Clamorosi in tal senso è stato quello dell’affascinante Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano, e di Roberta di Padua.

Anche quest’ultima è tornata in studio e sta facendo molto parlare di sé. Tra le storiche dame del parterre va certamente annoverata Gemma Galgani, con i suoi più di 12 anni di presenza. Ha conosciuto e frequentato svariati cavalieri, si è presa delle cotte e si è pure innamorata ma alla fine non è riuscita a trovare un uomo capace di amarla come merita.

Il ritorno del suo grande amore

Lei è una sognatrice e una vera romantica che sogna ancora il grande amore e il principe azzurro. Tuttavia i fan più assidui di Uomini e Donne ricorderanno di certo che anni fa lei ha conosciuto proprio alla Corte di Queen Mary un uomo molto affascinante con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore e che ha fatto molto parlare.

Stiamo ovviamente parlando di Giorgio Mainetti, che è tutt’ora rimasto sulla cresta dell’onda e che sta lavorando nell’ambito delle TV locali. Gli scorsi anni il cavaliere è rimbalzato agli onori della Cronaca Rosa per alcune dichiarazioni nei confronti di Isabella Ricci. Avrebbe voluto frequentarla ma ciò non è stato possibile visto che poi lei si è innamorata di Fabio Mantovani.

Lui non le direbbe di no

Ora però alcune sue parole, rilasciate al settimanale Nuovo TV hanno riacceso le speranze nei cuori di coloro che sognavano un ritorno di fiamma con la dama torinese. Riguardo a lei Il Gabbiano ha dichiarato: “Posso dire che è stato bello frequentarlo, una conoscenza che è stata proprio piacevole. Avendo avuto più tempo l’avrei conosciuta meglio, così da scoprire quel che sarebbe stato.”.

Tuttavia questo riguarda il passato e oggi? È pronto a parlare magari riprovarci? “Se ci uscirei? Non le direi di no se fosse lei a cercarmi“, ha candidamente confessato Mainetti che però ha anche sottolineato che, pur avendo provato qualcosa per Gemma, non l’abbia mai amata. Forse c’è stato per loro fin troppo poco tempo per riuscire, almeno da parte sua, ad innamorarsi.