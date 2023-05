Alessandra Celentano, a un passo dalla fine svela la verità su Mattia: “E’ un gran…”

Alessandra Celentano ha stupito tutto svelando dei retroscena sul ballerino Mattia Zenzola. Ecco cosa ha detto a un passo dalla fine dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano è una delle maestre più temute del talent show che permette ai giovani talenti di costruire sulla propria passione una carriera artistica. Molti sono concordi nel dire che sa essere anche empatica e di cuore con gli allievi.

E’ nota per non avere peli sulla lingua, anche se ciò ha delle conseguenze spiacevoli come le continue liti con i colleghi. Emanuel Lo e Raimondo Todaro non sostengono il suo modo di fare, soprattutto quando sminuisce dei ballerini per esaltare le qualità dei suoi. Purtroppo Ramon è andato via in seguito a un’eliminazione mentre Isobel sfiderà Mattia nella finale.

La Celentano ha creduto in lei fin dal primo giorno. Con il tempo è riuscita a conquistare tutti al punto tale da considerarla come la possibile vincitrice di quest’anno della categoria di ballo. Spesso ha lanciato dei guanti di sfida tra lei e Maddalena sostenendo che quest’ultima non può competere con la bravura dell’altra.

Domenica prossima i telespettatori assisteranno all’ultima puntata che decreterà il vincitore dell’attuale edizione di Amici. La Celentano spera che sia la sua pupilla a vincere. Di recente poi ha esternato il suo pensiero sul ballerino di latino-americano. Ecco cosa ha detto.

“Si impegna tantissimo”

Mattia si è messo alla prova quest’anno per la seconda volta, dato che nella precedente edizione è stato costretto ad andare via per un infortunio avvenuto in sala prove. I produttori gli hanno permesso di tornare ed eccolo oggi a un passo dalla finale. Anche se la relazione con Maddalena è naufragata prima del previsto, è riuscito a voltare pagina impegnandosi il doppio. La Celentano ha espresso un parere sul suo percorso ad Amici.

“Fondamentalmente mi è sempre piaciuto, ho sempre visto un bellissimo potenziale. Mi piace come persona. Lui è buono, gentile e puro. Questo suo aspetto mi è sempre piaciuto. E’ un grande lavoratore, è un ragazzo che si impegna tantissimo e sono contenta del lavoro che sono riuscita a fare con lui. Nel suo stile non ho mai obiettivo, in generale è un ragazzo che ha qualità Avrà un bel percorso lavorativo”.

“Mi aspetto molto di più”

Poi ha proseguito: “Non c’è una cosa che non mi piace. Mi aspetto molto di più. A volte non è quello che potrebbe essere. Mi piacerebbe che fosse molto più sicuro , molto più forte, più preparato e versatile. Non è che non mi piace. In realtà ho delle aspettative su Mattia perché credo che lo possa fare”.

Ancora una volta molti sostengono che la Celentano riesce a essere oggettiva e a cambiare idea quando la situazione lo richiede. Una cosa è certa: la De Filippi punterà ancora sulla sua indiscussa professionalità.