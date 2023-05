Questa bambina oggi è una delle conduttrici più amate della TV: se la riconosci hai uno sguardo da falco

Qui era una bambina dall’espressione imbronciata e i capelli di media lunghezza mossi. Oggi è una donna bellissima e una conduttrice tra le più amate. Chi è?

Sono passati molti anni dalla realizzazione di questo scatto dal sapore infinitamente e squisitamente vintage. Ovviamente la foto in questione non è digitale ma analogica. Appartiene pertanto al classico album di famiglia che molti possiedono nelle loro case e che ancora sfogliano durante le domeniche in famiglia e le varie festività, soprattutto natalizie.

Non è in bianco e nero ma color seppia. Ciò lo rende ancora più intenso. In esso possiamo ammirare una bambina che forse non era molto intenzionata a farsi fotografare. Non sorride con la bocca e nemmeno gli occhi le brillano. Guarda dritto in camera e il suo sguardo è alquanto sicuro nonostante la giovane età.

I tratti del viso sono meravigliosi e porta i capelli mossi tendenti al riccio di media lunghezza. Nonostante qui fosse solo una bimba già si poteva intuire la grande determinazione che poi l’ha contraddistinta una volta che è cresciuta. Ed è proprio tale sua caratteristica che le ha permesso di farcela non solo nella vita, ma anche nel vasto mondo dello spettacolo, che non è sempre tutto rose e fiori.

Oggi una punta di diamante della TV

Oggi è una conduttrice molto amata dagli italiani di ogni età, che la apprezzano non solo per la sua ragguardevole bellezza, ma anche e soprattutto per la sua innata simpatia e per la sua parlantina bella sciolta. È una gran professionista con alle spalle un curriculum di massimo rispetto e tantissima gavetta. Per tantissimi anni ha condotto programmi di spicco, compresi quelli in Prime Time, per le Reti Mediaset, sia da sola che in compagnia di illustri colleghi.

Poi per un certo periodo è scomparsa dal Piccolo Schermo, dedicandosi anche ad altro, diventando pure un’abile imprenditrice. Solo di recente ha fatto ritorno in TV con un programma molto fresco da lei stessa ideato e fortemente voluto, che va in onda sulle Reti Rai. Un ultimo indizio, è una grandissima amica del mitico Fiorello, con il quale sia in passato che in tempi più recenti ha collaborato. Chi è?

Una boomer per eccellenza

Stiamo parlando della splendida Alessia Marcuzzi che ci sta ancora facendo divertire in prime time su Rai Due con il suo Boomerissima. La conduttrice romana ha reso molto felici i suoi estimatori con questo suo ritorno, nonostante avesse preoccupato in precedenza loro grande dispiacere per la fine del suo matrimonio, giunta come un fulmine a ciel sereno, con il marito Paolo Calabresi Marconi.

I due sono rimasti oggi in ottimi rapporti e Alessia pare aver iniziato una nuova relazione con il giovane ballerino Jody Proietti, di soli 31 anni. Nessuna conferma o smentita ancora giunta in merito dalla splendida Marcuzzi, che si mostra sempre più felice sui Social in compagnia dei suoi figli Tommaso e Stella. Sono e saranno sempre loro i suoi amori più grandi.