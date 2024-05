Giovanna Civitillo, ecco in che rapporti è davvero con la prima figlia di Amadeus: “Lei è stata…”

La verità schiacciante tra Alice Sebastiani e Giovanna Civitillo finalmente è venuta a galla: tutto quello che c’è da sapere sul loro rapporto.

Giovanna Civitillo è la seconda moglie di Amadeus. In molti potrebbero non conoscere la storia del loro rapporto, ma è sempre possibile recuperare le informazioni, poiché il primo incontro tra i due è avvenuto pubblicamente. Nello specifico, Giovanna Civitillo, da giovane, era una delle ballerine de L’Eredità.

Nei lontani anni 2000, era proprio Amadeus a condurre il programma. Giovanna interveniva ogni qualvolta ci fosse bisogno di uno stacchetto musicale, come ad esempio prima della fase “Scossa” del programma televisivo. Sul web sono disponibili i video di questi incontri, in cui è visibile il reciproco interesse tra i due.

Fiorello, amico di Amadeus, non ha perso l’occasione di mettere a disagio scherzosamente il compagno Amadeus. Lo ha fatto proprio durante Sanremo 2024, quando ha parlato indirettamente a Josè, dicendogli: “Ma tu lo sai come si sono conosciuti i tuoi genitori?”. Questo elemento ha fatto ridere tutti i presenti.

Ad ogni modo, è vero: Amadeus e Giovanna Civitillo hanno intrattenuto una relazione solo dopo la nascita della prima figlia del conduttore. Dunque, dal momento che le due sembrerebbero molto riservate, qual è il vero rapporto che intercorre tra le due donne della vita di Ama?

Alice Sebastiani: tutto su di lei

Alice Sebastiani è la prima figlia di Amadeus, nata da una relazione con la prima moglie dell’uomo, chiamata Marisa Di Martino. I due hanno deciso di divorziare per problemi ignoti, rompendo definitivamente la relazione ma senza mai dare spettacolo o finire sotto i riflettori impietosi del gossip.

Sta di fatto che Alice Sebastiani è dunque la sorellastra di Josè, il figlio avuto da Amadeus e Giovanna Civitillo. Alice era bambina quando la madre biologica e il papà hanno scelto di separarsi. Questo ha gettato Amadeus nello sconforto, all’età di 40 anni, quando si è trovato a dover crescere da solo una figlia.

Il rapporto tra Alice e Giovanna

Amadeus ha detto così in un’intervista: “Giovanna ha portato la luce nella mia vita”. Tuttavia, per quanto Giovanna possa aver fatto bene al conduttore, ci sarebbe potuto essere il pericolo di una inimicizia con Alice. Fortunatamente, questo non è avvenuto. Le due sono complici, amiche, confidenti.

Anzi, a detta di Civitillo, lei e Alice hanno riscoperto un rapporto unico. Giovanna ha infatti affermato che è proprio grazie alla giovane che lei ha riscoperto la gioia della maternità. Insomma, le due sono felici: hanno un rapporto pacifico, coinvolgente e, soprattutto, si vogliono bene. Come riporta Today, Giovanna parlando di Alice ha affermato: “Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L’abbiamo accontentata”.