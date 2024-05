Raimondo Todaro e Alessandra Celentano smascherati, altro che semplici colleghi: “Il nostro rapporto non è…”

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano sono molto più di ciò che sembrano. Tutto potrebbe avere a che fare con l’addio di Raimondo.

Raimondo Todaro è uno degli insegnanti di Amici. Ben presto abbandonerà la scuola di Maria De Filippi per dedicarsi a progetti personali, tant’è vero che ha anche inaugurato la Todaro Dance School. Sta di fatto che la sua fama come docente di ballo è arrivata nelle case di tutta Italia.

Prima di Amici, in molti lo conoscevano per aver partecipato in forma massiccia a un altro talent show, ma di una rete avversaria, la Rai. si tratta proprio di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci sul primo canale della televisione di stato. Proprio questo show ha consentito a Raimondo di fare carriera sul piccolo schermo.

Certo, le sue doti da ballerino sono inequivocabili, ma la visibilità che un programma come Ballando gli ha conferito, non è mai arrivata da nessun altro luogo. Infatti, in molti non hanno preso bene il cambio di bandiera di Todaro, passato dall’oggi al domani da Rai a Mediaset. Tuttavia, anche in questo caso, non è noto se alla base dell’allontanamento ci siano state liti o simili.

Una volta alla scuola di Amici, però, Raimondo Todaro si è trovato a dover affermare con prepotenza sé stesso e i suoi insegnamenti, poiché, nello stesso carnet di giudici, vi era proprio Alessandra Celentano. Questa professionista ha fatto la storia della danza in tutto il mondo, per cui è difficile contraddirla. Si tratta di una leggenda del ballo.

Todaro e Celentano ad Amici

Ad Amici di Maria De Filippi, a scontrarsi non sono solo gli studenti, i quali lottano sempre per poter primeggiare gli uni sugli altri, nella speranza di crearsi un futuro in ambito così competitivo e artistico. Anche i docenti sono spesso in contrasto tra di loro. Un caso eclatante è quello di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ad esempio.

La personalità con cui più facilmente sembrerebbe tipico scontrarsi è proprio Alessandra Celentano, la professionista più qualificata nell’ambito della danza. Proprio con lei, Todaro ha litigato spesso e con una certa veemenza. Tra gli argomenti più caldi vi è la diversa concezione della danza secondo i rispettivi insegnanti.

La verità sul loro rapporto

In molti tra gli spettatori hanno ritenuto che Celentano e Todaro mentissero, giusto per fare spettacolo. La dichiarazione ufficiale però l’ha fornita proprio il ballerino in questione, il quale ha affermato come segue: “Al di fuori del lavoro il nostro rapporto non è così burrascoso. Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene”.

Ha continuato così: “Sul lavoro, invece, sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti, evito anche di discuterci. Abbiamo un rapporto un po’ particolare, perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro”.