Lorella Cuccarini, la subdola patologia scoperta all’improvviso: “Tumore alla tiroide” | Intervento necessario

Lorella Cuccarini ha dovuto fare i conti con un male improvviso e inaspettato. I fan sono stati preoccupatissimi per lei.

Lorella Cuccarini è una diva dello spettacolo italiano. Si tratta di una delle ballerine e cantanti più influenti e amate del panorama dell’intrattenimento italiano. Tra le sue canzoni più note vi è sicuramente “La notte vola”, che ha accompagnato e condizionato un gran numero di italiani nel corso degli anni.

Proprio il suo successo però è risultato talvolta scomodo ai figli, i quali hanno spesso lamentato la forza energica della madre. Durante la pandemia di Covid-19, infatti, la figlia ha pubblicato un video sui social in cui, scherzosamente, prendeva in giro la madre intenta a fare sempre il solito balletto sulle stesse note.

Ciononostante, Lorella Cuccarini non si è mai fermata e non ha mai dato credito agli haters che, nelle parole della figlia, vedevano una fonte di verità e di biasimo reale. Tra gli haters, vi è chi la giudica perché alla sua età balla e danza come una ragazzina. A queste illazioni, Lorella ha risposto con la gioia e l’entusiasmo che la contraddistinguono.

In una intervista, lei stessa ha affermato di sentirsi ancora molto giovane dentro. La voglia di danzare, ballare e offrire un apporto al mondo è ancora tanta. Ecco perché non si tira indietro nemmeno quando c’è da dare dimostrazioni pratiche presso il talent show di Amici di Maria De Filippi.

I problemi di salute di Cuccarini

La diva si è sempre sentita particolarmente giovane. Questo si è riflesso anche nella sua dieta: ha confessato di aver sempre mangiato bene e in modo salutare per una presunta paura di prendere i chili che, di norma, arriverebbero con l’età che avanza. Questo elemento, però, va a intrecciarsi con un effettivo problema fisico che ha sofferto.

Cuccarini stessa lo ha esposto di recente in una intervista: “Ho avuto anch’io un periodo critico. Nel 2002 mi sono operata e ho tolto la tiroide. All’inizio andava tutto bene, poi, forse perché non avevo trovato il giusto dosaggio di medicinali, ho avuto periodi di ipotiroidismo, che è terribile perché ingrassi con niente. È stato difficile da accettare, poi dopo due-tre anni ho trovato un nuovo equilibrio”.

L’intervista di Lorella

“Non mi sono mai lasciata andare, ho continuato ad allenarmi e a mangiare bene anche quando ho smesso di passare 7-8 ore al giorno in sala prove. Lo faccio come professionista, ma anche come donna, credo che tutte noi lo meritiamo” questo è ciò che ha raccontato Lorella Cuccarini a Oggi.

Nonostante gli alti e bassi, nonostante conviva da oltre vent’anni senza tiroide a causa di un tumore, Lorella Cuccarini si configura come un personaggio praticamente immortale e dalle mille sfaccettature, in grado di essere seria, leggera, ma sempre esperta in tutto ciò che fa.