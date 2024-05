Telegram, preparati alla novità bomba: dimenticherai Whatsapp quando capirai cosa puoi fare

Telegram si rinnova e si arricchisce di molte nuove funzionalità

Telegram è un’app di messaggistica molto nota e utilizzata sia dagli utenti a livello personale sia a fini aziendali per chat e gruppi di lavoro. Molto simile alla celeberrima app Whatsapp, questa si distingue però per alcune funzionalità che la caratterizzano. Nello specifico essa consente anche i messaggi cifrati, le chat con la scomparsa a tempo e una vasta gamma di sticker molto particolari e da alcuni anni anche animati, oltre ai classici emoji e alle gif.

Creata e gestita da Telegram Llc, una società che ha sede a Dubai, essa è scaricabile gratuitamente e utilizzabile da fruitori che adoperano sistemi Android, Windows, Linux e Mac. Inizialmente vista come un sistema di messaggistica di nicchia, usato da pochi gruppi di persone, è negli anni divenuto sempre più noto e adoperato. Oggi sono moltissimi gli utenti che lo utilizzano e in tanti lo preferiscono per molte ragione al gigante di Mark Zuckenberg.

Nel corso dell’ultimo mese Telegram ha continuato a rafforzare la sua applicazione, introducendo oltre 15 nuove funzioni per arricchire l’esperienza degli utenti. Una delle aggiunte più significative è stata l’introduzione dell’editor di sticker, offrendo agli utenti ulteriori strumenti per personalizzare le loro conversazioni.

Oltre a questo editor di sticker, è stato lanciato anche il cosiddetto Telegram business, un nuovo sistema che promette di offrire nuove opportunità per le aziende di interagire con i propri clienti e gestire le comunicazioni in modo più efficiente. A occhio e croce dovrebbe trattarsi di una versione riveduta e corretta del già esistente Whatsapp business.

Novità sulla gestione dei canali e del proprio profilo

Telegram ha introdotto diverse novità per migliorare l’esperienza di utilizzo dei canali e dei profili. Tra queste, spicca la nuova scheda Canali all’interno dell’interfaccia di ricerca, che semplifica la ricerca di contenuti tra i canali seguiti. Inoltre è stata aggiunta una sezione dedicata al profilo dell’utente, che consente di personalizzare rapidamente le informazioni e di aggiungere fino a 3 storie in cima alla pagina del profilo.

Oltre alle novità menzionate, Telegram ha introdotto diverse altre funzionalità e miglioramenti, tra cui:

la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con altri utenti o gruppi;

con altri utenti o gruppi; nuove impostazioni per le notifiche delle reazioni ;

; emoticon animate e personalizzate nei sondaggi per gli utenti premium;

nei sondaggi per gli utenti premium; la possibilità per gli amministratori dei canali di selezionare un numero massimo di tipi di reazioni per ogni post.

per ogni post. supporto per l’apertura rapida dei siti web su Telegram desktop.

Cosa aspettarsi

Con questi recenti aggiornamenti Telegram continua a dimostrare il suo impegno nel fornire un’esperienza di messaggistica sempre più completa e all’avanguardia per i suoi utenti. Di questo passo nei prossimi mesi ci si potrebbe aspettare anche nuovi ulteriori aggiornamenti.

Whatsapp sente la terra tremare sotto i piedi. Per stare al passo il gigante dovrà inventarsi qualcosa di molto innovativo per non rischiare di essere soppiantato da Telegram.