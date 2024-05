In questo suggestivo e caratteristico comune puoi comprare una casa con un solo euro: sembra uno scherzo ma è vero

Al giorno d’oggi sembra impossibile trovare una casa, soprattutto comprarla. I prezzi sono altissimi, ma forse c’è una speranza.

Le case sono diventate inaccessibili al giorno d’oggi. Non è più possibile comprare una casa nella serenità in cui la generazione X e quella dei baby boomer versavano. Al giorno d’oggi i tassi di interesse sono altissimi, oltre al fatto che le case in sé costano moltissimo di più rispetto a 30 o 40 anni fa.

La situazione disastrosa è diventata un trend su Tiktok. Infatti, molti giovani in questi video interpretano la parte dei propri genitori, mostrando di voler acquistare una casa, data praticamente in regalo in cambio di 10 caramelle. I video tendenzialmente proseguono con la situazione attuale, per cui una casa non costa meno di 100.000 euro.

Anche dal punto di vista degli affitti le cose non vanno bene per i nuovi adulti di Italia. La situazione è diventata grave sia a nord che a sud: a Milano, gli appartamenti sono sempre più minuti e il costo dell’affitto sempre più alto, in accordo con il costo della vita; a sud, come ad esempio a Napoli, la turistificazione ha reso invivibile la città per i propri cittadini, aumentando di tanto i prezzi delle case.

Tutti i prezzi salgono, tranne gli stipendi, che restano sempre gli stessi, se non addirittura peggiori. In particolare, in Italia, questo ha prodotto un inasprimento di un fenomeno che era già piuttosto invalidante anni fa: il tardivo trasferimento dei figli dalle case dei genitori. In altri continenti, non appena il giovane compie 18 anni, è solito andare via di casa. Qui no, ma potrebbe esserci una soluzione.

La soluzione inaspettata

Sembra tutto falso, ma è la verità: in un comune di Italia è possibile acquistare una casa al solo prezzo di un euro. Questo è possibile in Liguria, a Pignone, un antico borgo medievale che è spesso meta turistica in quanto situato tra le Cinque Terre, benché conti solo 600 abitanti.

Incredibilmente, qui è possibile davvero comprare case a un euro, grazie all’intermediazione tra amministrazione comunale e proprietari. Il tutto è figlio di una iniziativa che prevede la rivitalizzazione di alcuni territori importanti per la penisola.

Altre regioni con case a un euro

Il progetto in realtà fa parte di una iniziativa più corposa, che prevede la partecipazione di tantissimi altri comuni di Italia e regioni del Belpaese. Dunque, non solo la Liguria, bensì anche la Lombardia, la Valle D’Aosta, il Piemonte.

Anche nel centro Italia ci sono regioni che si occupano di offrire case al prezzo simbolico di un euro: Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio sono le uniche. Infine, il sud ha ottenuto la partecipazione di Campania, Molise, Basilicata e Puglia.