Carlo Conti, il risveglio è stato devastante: Purtroppo è finita così

Risveglio davvero difficile, per non dire davvero devastate, per il mitico Carlo Conti. Purtroppo è andata così e non ci può fare niente nessuno.

Un famoso detto popolare recita che non tutte le ciambelle riescono col buco. Ciò di potrebbe dire per quel che è successo a Carlo Conti, che essendo un uomo di mondo, non si offenderà di certo. Lui è un grande professionista che da anni e anni opera sulle Reti Rai. Ci ha deliziato per molto tempo con quiz preserali e poi ha iniziato a farlo con show in prime time degni di nota.

Non si è fatto nemmeno mancare la conduzione del Festival di Sanremo, vero fiore all’occhiello per un conduttore. Di recente lo showman fiorentino è stato molto criticato per la scelta di mandare in onda a Tali E Quali, l’imitazione di Maurizio Costanzo. Tuttavia si è trattato di una replica e non di una puntata nuova di zecca.

La gag, quando è stata mandata in onda per la prima volta, era da vedersi come un accorato omaggio al giornalista ancora in vita allora, visto che è scomparso solo di recente. A imitarlo è stato il bravissimo Massimo Lopez, che ha rivestito il ruolo di giudice per la puntata in oggetto. Tuttavia Conti, ha voluto parlare a cuore aperto con un messaggio video ai suo telespettatori poco prima dell’inizio.

Carlo Conti, risveglio devastante per lui

Lui e il suo team lavorativo avevano voluto pensarci bene prima di riproporre suddetta imitazione. Alla fine hanno votato per il sì perché non era da vedersi come un’offesa, bensì come un accorato omaggio a un immenso conduttore e giornalista. Inoltre avrà di certo consultato al riguardo la vedova, ovvero la De Filippi, che è anche una sua carissima amica di vita.

In ogni caso ora oltra a Tali E Quali un altro grande successo è stato pure Tale E Quale Show, tant’è che stata proposta pure un’edizione speciale dedicata espressamente al Festival di Sanremo. Tuttavia stavolta per il conduttore toscano i risultati non sono stati quelli sperati. E così si parla di risveglio devastante per lui.

Lui sempre grande protagonista

Diciamo che gli ascolti in data 30 giugno 2023 di Tali E Quali non sono stati esaltanti, come quelli auspicati, ma molto di più! Difatti, dati alla mano, è stato il programma più seguito della serata con un totale di share del 15,4 %. A seguirlo in questa classifica con il 13,80 %, sempre di share La Ragazza E L’Ufficiale, la serie turca in onda su Canale 5 che ci sta facendo sognare ad occhi aperti.

Insomma, tuto ciò fa ben sperare anche per la prossima stagione televisiva, dove Conti ritornerà grande protagonista sia con Tale E Quale Show che con Tali E Quali. Nel frattempo il conduttore si gode un periodo di relax al mare in compagnia della moglie, del figlio e degli amici più cari . Deve ricaricare come si deve le pile, in attesa di rimettersi sotto con il lavoro da fine agosto/inizio settembre.