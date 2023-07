Fiorello, dopo anni spunta la verità sull’abbandono del famoso show : Tutta colpa di un famoso presentatore | Ecco chi è

Fiorello, a distanza di tantissimo tempo arriva finalmente la verità del perché ha lasciato il suo famoso show.

Da diverso tempo il mitico Fiore opera all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini. Quest’anno il suo Viva Rai 2 è stato un autentico successo. Ci ha regalato momenti decisamente esilaranti ma anche alcuni assai emozionanti. Tantissime le curiosità che ha messo sul piatto d’argento, così come le grandissime esclusive.

Non per nulla anche la brava ed enigmatica Madame ha girato lì il suo ultimo videoclip. Molti fatti accaduti all’interno dello show sono stati prontamente ripresi da testate sia cartacee che online, mentre molte clip sono state condivise sui Social e diventate in men che non si dica virali.

Durante il periodo sanremese ha realizzato un’edizione speciale della sua trasmissione in diretta proprio dalla Città dei Fiori. Per l’occasione ha potuto contare anche sulla presenza dell’amica Alessia Marcuzzi, passata di recente in Rai. Sempre nell’azienda di Viale Mazzini opera anche un altro suo grande amico con cui Rosario ha condiviso tante volte il palco.

Fiorello e il suo chiacchierato abbandono dello show

Stiamo parlando di Amadeus che nel 2024 si appresta a rivestire per la quinta volta consecutiva il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Si spera che per l’occasione lo straordinario showman siciliano voglia ritornare su quel famoso palco, se non come spalla almeno come special guest. Nel frattempo molti suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, continuano a chiedersi per quale motivo lui abbia lasciato il suo storico show.

Si tratta di una trasmissione che ha fatto la storia della TV italiana e che lo ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo. Non andava in onda in Rai ma sulle Reti Mediaset, in particolare su Italia 1. Fiorello allora portava il famoso codino e indossava le sue immancabili giacche super colorate. Poco dopo ha preso la conduzione al suo posto il fratello minore Giuseppe, in arte Fiorellino.

Ha lasciato il Karaoke per via di una dichiarazione

Stiamo parlando del Karaoke, che ha fatto cantare tutti quanti in tutte le piazze d’Italia. Che cosa ha spinto Fiorello a lasciare la trasmissione che tanta fama gli ha donato? A quanto pare è stata una dichiarazione fatta da Pippo Baudo durante una sua intervista. La dichiarazione di Fiore a tal proposito ha sconvolto i suoi estimatori.

“A convincermi a non fare più il Karaoke così presto fu una domanda, gli chiesero cosa pensasse di me: “È bravissimo”- ripose “Ha un roseo futuro ma stia attento, il Karaoke lo sta vampirizzando”, così ha rivelato lo showman siciliano all’interno del format Giorno Di Prova ideato da Gabriele Vagnato.