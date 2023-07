“Cerca la visibilità” : Temptation Island, le prime segnalazioni su una concorrente sono terribili

Non si placano le critiche su una coppia di Temptation Island. Una fidanzata è stata accusata di essere assetata di fama. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Lunedì 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Le coppie si sono messe subito in gioco creando delle dinamiche avvincenti. Alcune sono le più chiacchierate nelle ultime ore, come Perla e Mirko. Quest’ultimo si sta lamentando del fatto che lei non sa fare niente in casa e che non gli chiede mai come sta quando rientra da lavoro. Dall’altra parte repliche e lacrime.

Da non dimenticare Gabriella e Giuseppe. Lei ha contattato la produzione perché non si fida più in seguito all’iscrizione a una chat di incontri. In questi giorni lui ha confessato che non è indifferente a una delle tentatrici che vive delle sue zone. Ha ammesso che spera di incontrarla per strada quando l’esperienza volgerà al termine.

Alessia ha avuto una relazione nascosta con un uomo più grande e Davide lo sapeva, ma a un certo punto è esploso. Non la guarda più con gli occhi di prima, quindi spera che Temptation Island possa salvare il salvabile. Per ora le cose non stanno andando bene.

Poi un’altra coppia altrettanto discussa ha anticipato la fine del percorso televisivo. Sicuramente non avranno vita facile perché scopriranno di dover fare i conti con ciò che si sta dicendo sul loro conto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ennesima segnalazione a Temptation Island

Isabella e Manu si sono messi in gioco per capire se possono andare avanti nonostante le visioni di vita diverse. Lui non si è mai sentito all’altezza delle aspettative di lei, quindi tra le lacrime ha esternato il suo malessere. A quel punto c’è stato un falò di confronto immediato e, per fortuna, sono andati via insieme. Tuttavia a breve scopriranno di essere al centro delle critiche.

A parlare ci ha pensato Giusi Alemanno, una ragazza che ha partecipato ai provini del reality della sopravvivenza con il fidanzato nello stesso giorno dei due. Ha riferito dei dettagli di quelle ore condivise che non sono passati inosservati.

“Lo scopo di entrare in tv”

“Lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto. Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manu, senza che lui sapesse niente…la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv”.

Poi su Manu ha dato un parere personale: “E’ sembrato un bravissimo ragazzo, però molto influenzabile. che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti”. Adesso che i due sono tornati alla via di tutti i giorni, replicheranno a queste accuse? Per scoprirlo non ci resta che attendere.