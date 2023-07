Andrea Delogu, rompe il silenzio e svela il segreto misterioso : “Voi capirete…” | L’elisir della bellezza è questo

Dopo tante domande poste dai fan, Andrea Delogu ha deciso di svelare un segreto mettendo da parte il silenzio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Andrea Delogu, nata a Cesena il 23 maggio 1982, ha esordito in televisione nel 2002 nel programma televisivo Mai dire Domenica con alla conduzione il Mago Forest. Nel 2004 ha condotto su SKY Canale 109 Vetrina e Top of VJ su VJ TV e successivamente è stata la volta di Saturday Night Live from Milano su Italia 1.

Nel suo curriculum si possono menzionare Stracult, Il processo del lunedì, Sociopatici, Sanremo Giovani 2015 e Dance dance dance. Si è anche messa alla prova nel programma Stasera tutto è possibile condotto dall’amico Stefano De Martino. In questo modo ha mostrato il suo lato comico e divertente.

Per un po’ di tempo la loro amicizia ha fatto discutere, ma entrambi hanno prontamente smentito smentendo il pettegolezzo di un possibile flirt. Durante un’intervista la Delogu ha riferito che l’ex ballerino di Amici gli è stato accanto quando si è lasciata con il compagno di vita.

Adesso è felice con un bellissimo modello di 23 anni di nome Luigi Bruno. Incurante dell’opinione altrui, vivono la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Sicuramente è un periodo florido per lei, soprattutto ora che la vedremo nel weekend. Domenica scorsa ha incantato tutti e…scatenato la curiosità generale.

Il segreto di Andrea Delogu svelato

Domenica sera, 2 luglio 2023, Andrea Delogu su Rai 2 ha condotto la seconda puntata dell’evento musicale Tim Summer Hits con Nek. La puntata ha ottenuto un successo sensazionale per via degli ottimi ascolti assicurati alla rete e il merito è senza dubbio sia della conduzione che dei cantanti che si sono esibiti sul palco.

Tuttavia l’attenzione di molti si è focalizzata sulla scollatura vertiginosa del vestito rosa indossato dalla conduttrice. Ha ricevuto tantissimi complimenti per la fisicità statuaria, ma allo stesso tempo è stata tempestata da tante domande. Le donne, in particolar modo, si sono chieste come abbia fatto ad avere “la situazione sotto controllo”.

“Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete…”

“A me quel vestito starebbe da insaccato di salumeria, lei pare una dea” e “Ma come fa a tenersi su? Non c’era rischio di andare…fuori di seno?”. Questi sono solo due dei tantissimi commenti che si possono leggere sui social. Dato che la conduttrice vuole avere un rapporto costante con i fan, non ha esitato a spiegare come fare per evitare che determinate situazione possano sfuggire dal proprio controllo.

Su Twitter ha mostrato di aver fatto ricorso a un cerotto definito miracoloso. Ha ammesso che quando lo leva si prova un margine di dolore, ma ne vale la pena perché l’effetto è strepitoso. In effetti tutti le hanno fatto i complimenti per l’outfit scelto per l’evento musicale.