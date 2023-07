Grande Fratello, dopo Katia Ricciarelli spunta il nome di un’altra opinionista | L’indiscrezione che fa tremare il web

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip si dice che Katia Ricciarelli sarà la nuova opinionista con un’altra donna altrettanto famosa del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Alfonso Signorini tornerà a fare compagnia in prima serata su canale 5 con il Grande Fratello Vip a partire da settembre. Per ora non si sa nulla sui futuri concorrenti a differenza degli opinionisti. Sonia Bruganelli ha avuto questo ruolo per ben due volte e accanto a lei ci sono state Adriana Volpe e Orietta Berti.

Con la prima le liti erano dietro l’angolo al punto tale che il conduttore ha chiesto a entrambe di darsi una calmata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una foto dell’ex moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli. Tutti sanno che la Volpe ha un rapporto professionale altalenante con il conduttore, ragion per cui sono state inevitabili le discussioni nel pieno delle dirette.

Con la cantante, invece, il clima era piuttosto sereno. Nonostante avessero delle opinioni diverse sui concorrenti, hanno sempre mostrato di avere stima e rispetto l’uno per l’altra. Nella prossima edizione nemmeno la Bruganelli sarà presente, quindi si facevano più insistenti le voci di una sostituzione con Giulia Salemi e Soleil Sorge. Le due ragazze già si sono fatte conoscere nel programma, di conseguenza già sanno alla perfezione i meccanismi.

Eppure è sempre più insistente la notizia dell’approdo in studio di Katia Ricciarelli. Signorini le vorrebbe dare la possibilità di mettersi nuovamente in gioco. Per quanto riguarda la collega, potrebbe darle del filo da torcere per la sua forte personalità. Ma di chi si tratta? Ecco una serie di indizi.

L’altra opinionista del Grande Fratello Vip

La donna in questione è entrata nel mondo dello spettacolo per l’incredibile somiglianza con la cantante internazionale Madonna. In realtà voleva diventare insegnante di Ed. Fisica, ma il destino le ha riservato tutt’altro. Ha mosso i suoi primi passi come valletta di alcuni quiz televisivi fino ad affiancare l’indimenticabile Maurizio Costanzo a Buona Domenica.

E’ stata sposata per poco con l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti per poi finire sui giornali con uno degli attori più belli, nonché vincitore di una precedente edizione de L’Isola dei Famosi. Lei è Paola Barale.

“Circola con insistenza il nome”

Secondo fonti attendibili pare che la scelta ricadrà proprio sulla Barale. Alberto Dandolo si è sbilanciato: “Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso, ma gira che ti rigira“.

Anche su Twitter Giuseppe Candela ha fatto questa dichiarazione. Per ora non si hanno né conferme né smentite dalla diretta interessata. Fatto sta che sicuramente ne vedremo delle belle tra le due donne se avranno davvero la poltrona dell’opinionista.