“Ci siamo scritte”: Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset arriva la confessione di Vladimir Luxuria | Tutta la verità

Vladimir Luxuria fa un’importante rivelazione. Lei e Barbara D’Urso dopo l’addio della conduttrice campana a Pomeriggio Cinque si sono sentite. Che cosa si sono dette.

I telespettatori sono interdetti e senza parole. Soltanto qualche settimana fa li aveva salutati con il suo solito sorriso e augurando loro buona estate. Aveva dato loro appuntamento a settembre con una nuova stagione del suo storico rotocalco di Canale 5. Inoltre aveva smentito categoricamente il suo abbandono dalle Reti Mediaset, sul quale si vociferava da molto tempo.

In particolare si diceva che lei fosse prontissima ad approdare nelle vesti di giudice nella nuova stagione di Ballando Con Le Stelle. I suoi fan si erano dunque tranquillizzati e avevano continuato a seguirla con interesse sui Social, dove lei è molto attiva. Peccato che poi è arrivata la clamorosa doccia fredda dall’Azienda del Biscione, con tanto di comunicato ufficiale. Lei non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque.

Alcuni hanno cominciato a scrivere in Rete di sentirsi presi in giro, mentre altri hanno dimostrato tutto il loro dissenso per la decisione presa. Se da un lato la sorella di Carmelita ha detto la sua sui Social, lo stesso non si può dire di Barbara, che per ora ha preferito alla lunga non dire nulla.

Barbara D’Urso e la riconoscenza di Vladimir

A parlare di lei è stata la meravigliosa Vladimir Luxuria, di recente occupata nel ruolo di opinionista all’Isola Dei Famosi, accanto a Enrico Papi. Si è molto divertita e soprattutto commossa durante la finale, che ha visto trionfare Marco Mazzoli. La donna è stata sovente ospite dei salotti della D’Urso. Sia in tempi più recenti che passati.

In particolare lo è tata a Domenica Live e a Live-Non è La D’Urso. Lei non ha voluto dimenticare quegli istanti e il fatto che anche nei momenti più duri, compresi quelli della pandemia, Barbara le avesse permesso di lavorare, essendo Live una testata giornalistica che poteva ancora andare in onda, nonostante il periodo di grande emergenza.

Lei avrà tantissime altre opportunità

“Con Barbara ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live e Live – Non è La D’Urso. A Live in particolare, che è continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo stato testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane“.

Questa la dichiarazione che Luxuria ha rilasciato a Fanpage. E che cosa ne pensa lei di ciò che è accaduto alla D’Urso? “Non so che cosa è accaduto a lei, e non entro nel merito, ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudirla anche a Teatro, avrà tantissime altre opportunità“. E anche i suoi fan ne sono ben certi.