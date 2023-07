Ariadna Romero, dopo Pierpaolo Petrelli ha ritrovato l’amore: Ecco chi sarebbe il fortunato | L’indiscrezione

Finalmente nella vita di Ariadna Romero è arrivato l’amore! Ecco chi le ha fatto tornare il sorriso dopo la rottura con Pierpaolo Pretelli.

Ariadna Romero, nata a Fomento il 19 settembre 1986, è una modella e attrice cubana molto conosciuta in Italia. Prima di arrivare nel nostro Paese nel 2009, a Cuba si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza. Lavorando con degli italiani per un servizio fotografico ha deciso di preparare le valigie e così la sua vita è cambiata.

Nel 2010 ha fatto parte del cast di Quelli che il calcio accanto a Simona Ventura e ciò le ha dato la possibilità di poter condurre un programma di calcio, Jukebox, su Milan Channel. L’anno successivo si è cimentata nella recitazione ottenendo un ruolo in Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni. Dopo due anni è approdata a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Inoltre ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con Francesca Fioretti. Poi è la volta de L’Isola dei Famosi quando al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Nella casa del Grande Fratello Vip si è presentata in varie dirette per fare una sorpresa a Pierpaolo Pretelli, il padre del figlio.

In poche parole, è una presenza costante (e ben gradita) nel piccolo schermo. In queste ore è al centro dell’attenzione perché è stata vista in compagnia di una persona molto famosa nel mondo dello spettacolo italiano. Amedeo Venza ha condiviso una Instagram story. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ecco chi ha conquistato Ariadna Romero

Nel 2013 la Romero ha sposato Lorenzo Gergati, un cestita, che ha lasciato in seguito al divorzio. In un secondo momento è arrivato nella sua vita l’attuale fidanzato di Giulia Salemi che ha reso padre nel 2017 di Leonardo.

Nonostante abbiano preso strade diverse, sono rimasti in buoni rapporti per amore del piccolo. Per fortuna Ariadna va d’accordo anche con Giulia, chiaro segno di grande maturità. Di recente i fan sono entusiasti per lei perché pare che qualcuno sia riuscito a farle battere di nuovo il cuore.

“Avrebbe tradito la fidanzata con Ariadna”

L’uomo in questione è il fratello minore di Enrique Iglesias, Julio, che si è trasferito in Florida per motivi di lavoro. L’influencer ha lanciato una bomba: “Julio a quanto pare avrebbe tradito la fidanzata proprio con Ariadna”.

Inoltre lei si è trasferita definitivamente lì. A detta sua l’ha fatto non solo per il lavoro, ma anche per avvicinarsi alla famiglia. Al momento non tornerà in Italia. Qualcuno insinua che la scelta sia dipesa dalla nuova fiamma, ma al momento non sono arrivate né conferme né smentite.