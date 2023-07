Amadeus, fa una rivelazione inedita su una possibile co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024: L’indiscrezione è incredibile

Amadeus lascia di nuovo tutti quanti di stucco. Nome pazzesco per la co- conduttrice del Festival di Sanremo 2024. L’indiscrezione è pazzesca!

Ok, mancano ancora diversi mesi all’edizione 2024 della famosa kermesse, amatissima e seguitissima non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Tuttavia è già altissima l’attenzione nei suoi confronti. Tra l’altro sarà l’ultima che vedrà impegnato Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico.

Lo farà per la quinta volta consecutiva e poi si prenderà una pausa. Certamente sarà comunque uno dei conduttori di punta delle Reti Rai, nonché uno dei fiori all’occhiello dell’ Azienda di Viale Mazzini. Ed essendo, per ora, la sua ultima volta sul palco del Teatro Ariston sta preparando certamente qualcosa di super speciale.

Non per nulla ci sta già lavorando da quando si è conclusa l’edizione 2023 che è stata un clamoroso successo. Poche settimane fa ha annunciato al TG1 che ci saranno con molta probabilità cambiamenti per quanto concerne lo storico regolamento. Nel frattempo prosegue a spron battuto a lavorare anche per altri aspetti.

L’indiscrezione che ha del pazzesco

Grande è l’attesa di conoscere chi svolgerà il ruolo di spalla maschile accanto a lui per le cinque puntate. Lo scorso anno è toccato a uno strepitoso Gianni Morandi e ora è caccia grossa per scoprire chi prenderà il suo posto. Non sarà a quanto pare il grande amico Fiorello che sarà presente solo durante la finale.

E le donne? Che cosa sappiamo di loro? Chi lo affiancherà sul palco? Se si è mormorato che vorrebbe omaggiare tante di loro che sono apparse più volte alla nota kermesse come cantanti in gara, su cui spicca il nome di Annalisa Scarrone, ora è un altro il nome che sta emozionando a più non posso i cuori. L’indiscrezione che ha del pazzesco giunge da Dagospia.

La Markle al Festival

In poche parole potrebbe giungere al Festival di Sanremo 2024 niente di meno che Meghan Markle! Sì, proprio lei, il pomo della discordia. Colei che ha fatto discutere a più non posso i membri della mitica Royal Family. Del resto lei è una brava attrice e sa stare sul palco.

Certo, se Amadeus riuscisse davvero nell’impresa, che è decisamente titanica, questa edizione della nota kermesse rimarrebbe nella Storia. E a questo punto ci si domanda se non riesca pure a portare almeno in platea il Principe Harry. Al momento tutto ciò è solo un sussurro, ma da una mente vulcanica come quella del buon Sebastiani, ci possiamo aspettare questo e molto altro ancora.