Giuseppe Cruciani, ha rubato la donna ad un cantante famosissimo: tradimento bruciante

Non tutti sanno che Giuseppe Cruciani in passato ha rubato il cuore alla moglie di uno dei cantanti più amati dagli italiani. Ecco di chi si tratta.

Nato a Roma il 15 settembre 1966, Giuseppe Cruciani è un affermato giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico. Dopo il liceo classico si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma. In seguito ha iniziato a collaborare con Radio Radicale, Liberal e Il Foglio. Nel 2000 è stato assunto a Radio 24.

Considerato dalla massa come un uomo dotato di una forte personalità nel mondo della comunicazione, ha condotto per Radio 24 dei programmi per poi essere l’inviato in Corea dei Mondiali di calcio. Nel 2006 è stata la volta della conduzione de La Zanzara dove affrontava argomenti di politica e attualità. I telespettatori potevano intervenire con una chiamata in diretta.

Molti ricordano senza dubbio l’ironia con cui il conduttore affrontava le tematiche proposte davanti alle telecamere. Quest’esperienza gli ha permesso di ottenere dei riconoscimenti giornalistici, tra cui il Premiolino. Dal 2009 collabora con il settimanale Panorama e nel 2010 con Controcampo e Controcampo linea notte. Da non dimenticare Tiki taka nel 2015 e Apocalypse.

Dal 2017 è stato opinionista di alcuni programmi televisivi come Bianco e nero – Cronache italiane su La7, Porta a porta, Dritto e rovescio, Fuori dal coro, Maurizio Costanzo Show e Zona Bianca. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto, anche se in passato è stato al centro dell’attenzione per una relazione con una donna impegnata con un altro. Andiamo a scoprire chi è.

Giuseppe Cruciani conquista la donna del cantante

Il cantante in questione è nato a Roma il 27 settembre 1966 e ha ottenuto la popolarità negli anni ottanta grazie a Claudio Cecchetto che ha visto in lui un grande potenziale. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica in qualità di dj nella discoteca Tuchulcha di Cortona.

Ha proposto sia musica dance che hip hop. Nel 1985 ha conosciuto Fiorello e l’anno successivo ha lavorato nel Piper. Nel 1987 ha esordito con il singolo Walking che riscosse un enorme successo. Da allora fa ballare intere generazioni con le sue canzoni. A te, L’ombelico del mondo, I love you baby, L’estate addosso, Diamanti, Mi fido di te e tante altre ancora. Lui è Jovanotti.

Dopo la tempesta è arrivato il sole

La moglie è Francesca Valiani. Fidanzati dal 1994, sono convolati a nozze nel 2008 nella cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona e da allora sono inseparabili. In realtà si conoscono da quando erano degli adolescenti.

C’è stato un momento di crisi quando lei ha avuto un flirt con Giuseppe Cruciani. Si sono separati per un po’ di tempo per poi riappacificarsi. Jovanotti in un’intervista ha riferito che in effetti è stata colpa sua negando delle attenzioni alla moglie. Ragion per cui ha compreso il gesto di infedeltà.