Uomini e Donne, le frecciatine velenose continuano: “Velo pietoso” | Lo scenario è terribile

Un’amatissima coppia di Uomini e Donne non ha avuto il lieto fine desiderato. Nelle ultime ore sui social le frecciatine tra i due ex non sono passate inosservate. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne per la gioia dei fan tornerà a settembre con tante novità. Non è chiaro se il Trono Classico sarà separato da quello Over o, nella peggiore delle ipotesi, annullato. A prescindere da queste ipotesi, in tanti si stanno chiedendo chi tornerà nello studio nei due parterre e chi si siederà sul trono.

Per quanto riguarda le dame, sicuramente Gemma Galgani si rimetterà in gioco per trovare l’anima gemella. Secondo alcune indiscrezioni Giorgio Manetti potrebbe chiedere alla redazione un’altra opportunità. Se così fosse si creerebbero delle dinamiche avvincenti. Inoltre si dice che Tina Cipollari starebbe valutando l’idea di lasciare il ruolo di opinionista per sedersi tra le dame. Al momento non ci sono né conferme né smentite.

Sui social nel frattempo si sta chiedendo a gran voce di vedere sul trono Carlo Alberto Mancini, ovvero la scelta di Nicole Santinelli. Il ragazzo è stato lasciato dopo poche settimane, in quanto il rivale Andrea Foriglio è stato menzionato da lei in un messaggio divulgato su Internet. Pare che lei voglia tornare sui suoi passi, ma il corteggiatore ha risposto dicendo di non essere la seconda scelta di nessuno.

Da qualche ora poi al centro dell’attenzione c’è un’altra coppia nata nello studio che ha annunciato la rottura inaspettata. I due ex si stanno criticando a vicenda con frecciatine sia velate che esplicite. Infatti molti utenti social hanno capito di chi si sta parlando.

Due ex volti di Uomini e Donne ai ferri corti

Entrambi si sono messi in gioco nell’ultima edizione e sono stati per poco tempo davanti alle telecamere perché si sono scelti fin dall’inizio. Lei sicuramente è stata quella che ha dato più filo da torcere ad Armando Incarnato, Gemma e Gianni Sperti. In compenso ha conquistato i telespettatori con la sua eleganza.

Lui, invece, è una persona più pacata e tranquilla. Non si è esposto molto nello studio limitandosi a dire quanto bastava al centro dello studio. Ha dato l’esclusività alla sua ex senza tener conto delle altre. Loro sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Frecciatine sui social tra la dama e il cavaliere

“Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine. So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare essere accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio”, ecco le parole di lei.

Lui ha replicato: “Il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un velo pietoso…molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente“. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.