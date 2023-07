“La fedeltà non esiste”: Enrico Papi fa una confessione inaspettata che lascia interdetto il pubblico

Enrico Papi, il simpatrico opinionista dell’Isola Dei Famosi 2023 a ruota libera sull’amore. “La fedeltà non esiste”, la rivelazione che spiazza.

È tornato a farci divertire su Canale 5 in prime time in qualità di bravo e simpaticissimo opinionista Enrico Papi. Per farlo ha scelto l’edizione 2023 dell’Isola De Famosi, condotta dalla splendida Ilary Blasi. Ad accompagnarlo la mitica Vladimir Luxuria, che in passato ha già partecipato al programma, dove ha trionfato come naufraga.

Lo showman ha fatto molto parlare di sé, per via di alcune gag inscenate con l’ex moglie di Totti. Alcuni hanno anche accusato Papi di volerle rubare la scena. Si è anche parlato di alcune discussioni tra di loro, avvenute dietro le quinte, che tuttavia non ci sono mai state. I due sono molto amici, si stimano tantissimo e si vogliono molto bene.

Papi di recente ha preso casa in America ma ha voluto tornare a lavorare in TV nel suo Paese. Nell’ultimo periodo ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, che ogni settimane ci regala grandi esclusive. Rompendo la sua proverbiale riservatezza, il conduttore ha parlato del suo matrimonio, che ha appena spento le prime 25 candeline.

Per Enrico Papi “la fedeltà non esiste”

La fortunata è la bellissima Raffaella Schifino. I due hanno costruito insieme una bella famiglia che li rende molto felici. Non sono nemmeno mancati momenti difficili e vere e proprie crisi, come ha candidamente confessato Enrico. Tutta via tutto questo si è ben presto aggiustato tutto. Il merito? Della sua meravigliosa consorte.

Queste le sue testuali dichiarazioni al riguardo: “Merito di mia moglie che è sempre stata paziente e comprensiva.”. Riguardo le coppia che non vanno più d’accordo il conduttore ha detto: “Sono convinto che sia molto meglio la separazione, che un matrimonio infelice“. Tuttavia è stata un’altra sua dichiarazione, sempre nel corso di questa intervista a lasciare sconvolti i fan. Secondo lui infatti “la fedeltà non esiste”.

Per lui “il tradimento è sopravvalutato”

“Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà per come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire.”, ha rivelato Enrico. Inoltre ha sostenuto che, a detta sua, all’interno di un matrimonio dopo un po’ di tempo si diventa come dei parenti.

Pertanto un tradimento per lui ci può anche stare. “Per me è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro.”, ha sentenziato lo showman.