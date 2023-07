Stefano De Martino e la dedica toccante all’attore scomparso: “Hai fatto bene ad andartene…”

Stefano De Martino e la sua toccante e meravigliosa dedica al grande artista che non c’è più. I fan hanno le lacrime agli occhi.

Ne ha fatta davvero tanta, per non dire proprio tantissima, di strada quando, ancora giovanissimo, ha fatto capolino nella prestigiosa scuola di Amici. Arrivò alla finale e si posizionò al quinto posto. A trionfare fu la sua allora fidanzata Emma Marrone. Il loro amore finì ben presto. Lui, quando entrambi tornarono alla corte di Maria De Filippi, la tradì in diretta con Belen Rodriguez.

La cantante salentina svolgeva il ruolo di coach nella fase serale della squadra bianca insieme all’amica e collega Elisa Toffoli mentre lui era stato promosso a ballerino professionista. La showgirl argentina, da poco single dopo la fine della sua chiacchieratissima storia con l’ex re dei paparazzi, ballava con lui. E così, tra un ballo e l’altro, è scoppiata la passione che poi è diventata vero amore.

Si sono sposati e sono diventati genitori di Santiago che oggi sta diventando uno splendido adolescente. Purtroppo il loro idillio non durò molto. Lui iniziò a sentirsi considerato il signor Rodriguez e iniziarono a nascere grandi problemi. Si sono allontanati per tanto tempo. Ci hanno riprovato a ricostruire un paio di volte in passato il loro rapporto ma senza successo.

Stefano De Martino, uno showman di successo

Poi, nel corso della tarda primavera 2022 qualcosa è cambiato. L’armonia è tornata tra di loro e soltanto qualche mese dopo, in piena estate, hanno ufficializzato il fatto di essere di nuovo una coppia. Oggi sono ancora felici e innamorati, nonostante si parli sovente di crisi coniugale. Sono entrambi bellissimi e super amati dal grande pubblico.

Inoltre sono lanciatissimi nelle proprie professioni. Se Belen è da tempo una stella e una vera e propria diva, Stefano è da un paio di anni a questa parte che è diventato un immenso professionista. Indubbiamente è uno showman eccellente che ha fatto dei passi da gigante. Oggi opera con successo in Rai ed è molto attivo anche in Teatro.

La toccante lettera per l’attore scomparso

Ora durante il Premio Troisi, dopo aver regalato gag a non finire e momenti a dir poco esilaranti, ha omaggiato l’immenso artista, da anni scomparso, con la lettura di una lettera decisamente molto toccante. “Hai fatto bene ad andartene presto, troppo pigro per pensare a un progetto come quello di diventare vecchio”, ha proclamato Stefano.

L’hai poi definito un uomo ” troppo tranquillo per la velocità del digitale”, nonché “troppo elegante per i litigi sui Social”. O ancora “troppo perfezionista per quello che è il tuo lavoro oggi”. Tuttavia è sul finale che ha emozionato maggiormente chi l’ha ascoltato, sostenendo che lui è sempre e per sempre rimasto giovane.