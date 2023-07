Antonello Venditti, tutta la verità sulla rottura con Simona Izzo: un finale davvero devastante | Dopo anni spunta il retroscena

Dopo anni di silenzio finalmente è venuta a galla la verità sulla fine della relazione con Antonello Venditti. Le parole dell’attrice lasceranno i lettori a bocca aperta!

Simona Izzo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come doppiatrice, ma l’esordio di regista è avvenuto nel 1994 con la direzione di Maniaci sentimentali che le ha assicurato il David di Donatello. Ha anche pubblicato una serie di libri: Diario di una donna che ha tradito, Sms: sesso, matrimonio, sofferenza, L’amore delle donne.

Inoltre si è messa alla prova a Pechino Express con il figlio Francesco e poi successivamente al Grande Fratello Vip. Spesso compare in vari salotti televisivi, soprattutto in quelli di Barbara D’Urso, in qualità di opinionista. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più complete da un punto di vista professionale.

Dall’altro lato che Antonello Venditti, uno dei cantanti più noti della musica italiana. Nato a Roma l’8 marzo 1949, ha venduto 40 milioni di dischi. Quando ha sposato la Izzo ha ottenuto un grande successo con l’album Lilly. Le sue canzoni più famose sono Che fantastica storia è la vita, Notte prima degli esami, Dalla pelle al cuore e tante altre ancora.

La loro love story non ha avuto un lieto fine. Infatti hanno preso strade diverse, ma mettendo sempre in primo piano il figlio. Lui non ne ha mai fatto parola se non attraverso la musica mentre lei si è sfogata in un’intervista.

La verità sulla rottura di Simona Izzo

Non tutti sanno che i due sono stati sposati dal 1975 al 1978 e dal loro amore è nato appunto Francesco, anche lui doppiatore e attore. Successivamente la Izzo è stata con Maurizio Costanzo dal 1978 al 1985 per poi convolare in seconde nozze con Ricky Tognazzi nel 1995 dopo anni di convivenza.

Per quanto riguarda il primo matrimonio, è terminato a causa di un gesto di infedeltà. Ne ha parlato la Izzo in persona durante un’intervista in un noto studio televisivo.

“Non ho mai tradito”

“Ci siamo lasciati per un tradimento, suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”, ecco cosa ha detto la Izzo nello studio di Vieni da me tempo fa. Poi ha aggiunto: “Non lo sopporto proprio, perché forse non ho mai tradito”.

A oggi lei è felice accanto a Tognazzi mentre di lui non si sa nulla. D’altronde è ben risaputo che è una persona molto riservata sulla vita privata. Quando deve scrivere dei testi musicali si reca nella sua bellissima dimora a Monte Argenatrio.