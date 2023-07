“Cacciate dal locale”: Oriana Marzoli, dopo l’addio succede l’impensabile | L’indiscrezione inaspettata

Oriana Marzoli è al centro dell’attenzione per via di un episodio avvenuto in un locale. In sua compagnia c’erano delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7.

Nonostante Oriana si sia messa in gioco in un secondo momento nella casa del reality, è riuscita a creare delle dinamiche avvincenti al punto tale da aggiudicarsi la finale. Ha subito messo gli occhi su Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso delle piacevoli ore nel cuore della notte. Eppure a un certo punto l’ex di Belen Rodriguez ha deciso di fare dei passi indietro.

Poi con il tempo è scoccata la scintilla con Daniele Del Moro, anche se non è stato facile all’inizio ottenere la sua fiducia. L’ingresso di Martina Nasoni ha cambiato tutte le carte in tavola, però ciò non ha fatto altro che avvicinare i due ancora di più. Lui a pochi giorni dalla finale è stato squalificato, però ha atteso la donna fuori dalla casa.

Subito hanno dichiarato di essere una coppia per la gioia dei fan. Qualche mese fa si sono lasciati invitando tutti gli utenti social a non fare domande. Per fortuna hanno chiarito e tornati sorridenti in pubblico. Di recente la situazione è nuovamente precipitata.

Stavolta sembra non esserci un punto di ritorno perché Daniele ha dichiarato che non ne vuole più sapere. Destino ha voluto che i due si incontrassero nello stesso locale in Sardegna. Qualcuno ha perso letteralmente le staffe al punto tale da far intervenire terzi.

Lite furiosa nel locale, Oriana costretta ad andare via

Da quando si sono lasciati nessuno dei due ha rilasciato delle interviste. Attraverso i social hanno spiegato che la decisione è definitiva, in quanto Daniele ha invitato alcuni influencer a non mettere il dito nella piaga. Nel frattempo hanno ripreso in mano la propria vita.

Domenica 2 luglio Oriana era in compagnia di Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Si sono recata al Ritual in Costa Smeralda per trascorrere una serata insieme. All’evento era presente anche Daniele e così tra i due ha avuto inizio una lite. La situazione è letteralmente degenerata.

Ecco tutti i dettagli della vicenda

“Serata movimentata…Sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni ex concorrenti del Gf Vip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele…i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi…pare abbiamo deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre“, ecco cosa si può leggere sul portale di The Pipol.

Deianira Marzano ha dato ulteriori info: “Hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil (Stasi) si presume e loro si sono messe le mani addosso”. Ha aggiunto che la ragazza si è limitata a rivolgergli la parola durante a serata, quindi non avrebbe fatto niente di male.