“Bella la vita grazie ai soldi del papi”: Chanel Totti offesa e insultata | Tutto è accaduto per questa particolare foto

Chanel Totti ancora una volta presa di mira dai leoni da tastiera. Le offese sono davvero pesanti.

Non è semplice essere la figlia di due personaggi non solo molto noti e amati ma pure assai chiacchierati che si sono da pochi separati. Lo sa bene la bellissima Chanel Totti, secondogenita del Pupone e della meravigliosa Ilary Blasi. La ragazza, che vive insieme alla sua mamma e ai fratelli Christian e Isabel nella villa all’EUR, ha uno splendido rapporto sia con la madre che con il padre.

La prima l’ha anche invitata in compagnia del suo fidanzato, il giovane tiktoker Cristian Babalus per seguire la finalissima dell’ edizione 2023 dell’ Isola dei Famosi dove ha trionfato il conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Inoltre la ragazza, insieme alla genitrice, alla sua dolce metà e all’affascinante Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary, ha trascorso degli splendidi week end fuori porta.

Tra l’altro pare che Cristian vada davvero molto d’accordo con l’imprenditore tedesco per l’immensa gioia della Blasi che ha pure potuto constatare come tutti e tre i suoi figli apprezzino il suo nuovo amore. Per la verità i ragazzi, che sono legatissimi pure al loro papà, trascorrono molto volentieri del tempo con la nuova compagna di lui, ovvero la bellissima Noemi Bocchi.

Chanel Totti nuovamente nel mirino degli haters

Ultimamente Christian, Chanel e Isabel sono stati in America per trascorrere dei momenti di relax e di tanto divertimento con Francesco e la sua dolce metà. Sono stati svariati gli scatti che li ritraggono insieme felici e sorridenti. Tuttavia a essere maggiormente nel mirino degli haters è la secondogenita della Blasi e di Totti.

La ragazza che è molto attiva sui Social, in particolare su Instagram e Tik Tok, viene sovente criticata per i suoi outfit considerati molto costosi, così come per i suoi accessori di valore. Altre volte degli utenti sostengono che tende a copiare un po’ troppo sua madre per quanto concerne i look. Tuttavia stavolta le offese sono state davvero pesanti.

“Bella la vita grazie ai soldi del papi”, la frase che colpisce

In poche parole la giovane è stata attaccata perché secondo alcuni utenti ostenterebbe un po’ troppo la vita agiata che può permettersi “grazie ai soldi del papà”. La frase che più ha suscitato clamore è stata: ” Bella la vita grazie ai soldi del papi” che si può leggere in un commento relativo a uno scatto dove Chanel è comodamente seduta su un areo privato super lusso.

Altri ancora sostengono che non sarebbe il caso di pubblicare certe foto perché “sono uno schiaffo alla miseria“. Altri ancora sottolineano che lei è ancora molto giovane e che non posta determinate cose per dispetto. Sta bene e si gode la sua giovinezza. In più è bellissima e super stilosa. E chissà che ben presto non si aprano anche per lei le porte del mondo dello Spettacolo.