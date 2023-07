Silvia Toffanin, sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifre da far girar la testa

Silvia Toffanin, sapete quanto guadagna e a quanto ammonta il matrimonio della splendida conduttrice veneta? Sedetevi: si parla di cifre pazzesche!

Indubbiamente è lei, insieme alla divina Maria De Filippi, una delle vere e autentiche punte di diamante delle Rete Mediaset. Stiamo parlando della splendida Silvia Toffanin, che da tantissimi anni ci fa compagnia con lo storico rotocalco Verissimo. Qui realizza interviste a cuore aperto da manuale, riuscendo a entrare in men che non si dica in perfetta sintonia con chi ha di fronte.

Lei sa ascoltare e fare sempre la domanda giusta al momento giusto. Ci regala grandi esclusive, così come momenti molto commoventi e altri decisamente divertenti ed esilaranti. Le clip delle sue interviste vengono sovente riprese sui Social, o perlomeno i momenti più salienti, diventando in men che non si dica virali.

A dimostrazione di quanto il rotocalco sia seguito e lei sia davvero tanto apprezzata dal grande pubblico italiano di ogni età, da un paio di anni a questa parte Verissimo ha potuto contare su un clamoroso raddoppio per quanto concerne la messa in onda. Difatti da allora lo vediamo non solo nel canonico spazio del sabato ma anche della domenica pomeriggio.

Silvia Toffanin, una donna molto impegnata

Per rendere fattibile ciò era stato tolto a Barbara D’Urso il suo programma domenicale pomeridiano. Stessa sorte anche per quello serale, ove si è preferito mandare sovente in onda altri show, film o serie tv. Silvia nel corso della stagione televisiva 2022/2023 che si è da poco conclusa ha anche co-condotto per un breve periodo Striscia La Notizia.

Ora si sta godendo un momento di relax in compagnia dei suoi adorati figli quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Con loro risiede in una meravigliosa casa, definibile come un vero e proprio castello, a Portofino, sebbene lei possieda anche per motivi lavorativi pure un bel appartamento a Milano. Del resto Verissimo, la tiene molto impegnata. Sapete quanto percepisce lei per la sua conduzione?

I suoi guadagni da Mille e Una Notte e il suo incredibile patrimonio

A quanto pare guadagnerebbe annualmente solo per questo programma la bellezza di 1.370.000 euro all’anno. A puntata si porterebbe a casa niente meno che 114.160 euro. Insomma, i suoi guadagni sono davvero molto importanti. Inoltre il prossimo anno a questi si potrebbero pure aggiungere quelli per la conduzione di un altro programma.

Stiamo parlando de La Talpa che tornerà a farci divertire dopo tanti anni di assenza dal Piccolo Schermo. Per la verità già da tempo era nell’aria la voce ma solo ora se ne ha avuto la conferma. Non si sa tuttavia se realmente sarà la Toffanin a condurlo. Diciamo solo che ad oggi pare il nome più accreditato in tale direzione.