Glutei alti e sodi, smetti di fare squat sperando che funzionino: questo esercizio è molto più utile e meno faticoso

La palestra è un ottimo strumento per rassodare il proprio corpo in modo sano ed equilibrato.

Tutti coloro che vanno in palestra per dimagrire o per trovare la propria forma e il proprio equilibrio si pongono solitamente un obiettivo ben preciso. C’è difatti chi vuole semplicemente perdere chili, chi vuole fare massa e chi vorrebbe tonificare il proprio corpo o alcune parti di esso.

Sono in molti e molte a scegliere un allenamento ad hoc, spesso affiancandosi a un personal trainer per raggiungere degli specifici step. Tra questi spesso c’è quello di rassodare e tonificare i glutei. Apparentemente semplice, questo allenamento è spesso stato svilito dai soliti cliché.

Gli esercizi per i glutei in palestra sono stati oggetto di molta confusione, con molte proposte inefficaci che non portano a risultati tangibili. Esistono però alcuni esercizi veramente efficaci per sviluppare i glutei, che offrono la possibilità di risultati ottimali.

Ci si può difatti anche organizzare facendo una pratica scheda di allenamento da seguire pedissequamente. Contrariamente a molte credenze diffuse, gli esercizi con sovraccarico sono essenziali per rassodare i glutei, ma non tutti sono a conoscenza di quelli giusti da eseguire.

Gli esercizi sono per tutti

Questi esercizi sono spesso associati erroneamente alle donne, poiché vi è la falsa credenza che solo queste ultime siano interessate a modellare il fondoschiena. In verità essi sono altrettanto validi per gli uomini desiderosi di sviluppare i propri glutei.

La chiave per ottenere risultati tangibili è eseguire gli esercizi con una tecnica corretta e integrarli in una programmazione che preveda una progressione graduale dei parametri di allenamento.

Gli esercizi giusti per rassodare

Il più noto esercizio è lo Squat: questo coinvolge diverse articolazioni e rappresenta il fondamento per allenare il grande gluteo. Al secondo posto, c’è l’Hip Thrust, fondamentale per lo sviluppo dei glutei, stimola il grande gluteo in massimo accorciamento. Altrettanto importanti sono gli Affondi, simili allo squat, ma completi per il gruppo muscolare del quadricipite.

Vi sono inoltre gli Stacchi a gambe tese, focalizzato sul grande gluteo, sfrutta il movimento di inclinazione del tronco per stimolare la catena muscolare posteriore. E infine lo Squat bulgaro, simile agli affondi, ma prevede un posizionamento specifico dei piedi per stimolare i glutei in modo efficace. Secondo altri esperti, molto importante è anche lo Stacco da terra, un valido esercizio per gli ischiocrurali e i glutei, ma richiede una corretta postura iniziale per massimizzare il reclutamento muscolare.