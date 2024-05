Eros Ramazzotti, la subdola patologia entrata nella sua vita: “Fatto una visita e…” | Massa trovata all’improvviso

Eros Ramazzotti ha scoperto qualcosa di indicibile. La malattia è entrata in contatto con lui in modo imprevisto.

Eros Ramazzotti è un cantante di fama internazionale. Le sue canzoni hanno avuto un enorme successo soprattutto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, quando, sulla cresta dell’onda della generazione dei millennial, ha incantato giovani e adulti con la sua arte.

Infatti, era in grado di catturare l’attenzione di più target contemporaneamente, pur rimanendo fedele a sé stesso: per i più giovani, Eros rappresentava un sex symbol, bello e dannato; per i più adulti, era un animo tormentato con un timbro vocalico inedito nel panorama musicale italiano.

Ciononostante, quel che più ha fatto parlare di Eros Ramazzotti è stata la sua vita privata. Infatti, la sua relazione più nota dai più è quella con Michelle Hunziker. Da lei, Eros ha avuto una figlia, Aurora. Qualche anno fa, la stessa figlia ha avuto un altro bambino, rendendo felice il neo-nonno.

Tuttavia, la vita di Ramazzotti non è solo fatta di luci. Purtroppo, il cantante ha avuto un passato che molti hanno definito torbido, poiché aleggia su di lui la voce per cui facesse uso di sostanze stupefacenti. Secondo molti rumors dell’epoca, proprio questa sua instabilità ha portato alla fine del matrimonio con Hunziker.

La malattia nella vita di Eros

Il cantante ha fatto di recente un’apparizione pubblica in compagnia di Ultimo. Questa è avvenuta due edizioni fa di Sanremo. In quell’occasione, purtroppo, Eros è finito in primo piano su alcune riviste online a causa della sua brutta partaccia rivolta ai tecnici: non avevano attivato il gobbo e lui aveva dimenticato le parole di una sua canzone.

Questo episodio ha fatto scattare una sorta di campanello d’allarme. Secondo molti haters, infatti, Eros aveva ripreso con le droghe. Ciononostante, la malattia che è entrata nella sua vita non riguarda il suo presunto passato travagliato, bensì un suo affetto. Ad avere un tumore è la ex moglie Marica Pellegrinelli.

Il tumore della ex moglie

“Avevo fatto una visita ginecologica a settembre ’21, dopo un ciclo insolitamente lungo ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino, ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini” queste le parole pronunciate da Pellegrinelli in un’intervista.

Stando a quanto ricostruito, il tumore all’ovaio sarebbe stato preso in tempo. Il racconto è proseguito infatti così: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro”. La donna è ormai fuori pericolo, anche grazie all’amore ricevuto dai suoi cari, tra cui Eros Ramazzotti.