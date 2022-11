Federico Fashion Style, la vergognosa verità dopo mesi: “Eri accondiscendente e…”

Si era vociferato parecchio sulla compagna di vita di Federico Fashion Style, dalla quale ha avuto una figlia che è la luce dei suoi occhi. Ma ora salta fuori la verità… Ora che i due non sono più una coppia…

Federico Fashion Style non fa più oramai alcun mistero relativo a come siano i rapporti con la madre della sua unica figlia. Il suo sfogo sui Social è una vera e propria pugnalata al cuore per i suoi numerosi fan….

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è un hai stilyst, come del resto dice il suo stesso nome d’arte, molto richiesto e quotato in tutta Italia che possiede per altro svariati saloni di bellezza e che di tanto in tanto mette anche pubblico, al fine di tenere aggiornate gentili donzelle in cerca di una messa in piega a regola d’arte, il suo stesso listino prezzi, proponendolo sui Social.

Inoltre l’uomo è sempre stato particolarmente riservato sulla sua vita privata, che – secondo lui- tale dovrebbe rimanere, ma ciò che ci è dato sapere è che ha avuto per tanti anni una compagna di vita con la quale ha messo al mondo una bella bambina che lui stesso tratta come una principessa. Ma ora il legame con la mamma di sua figlia è finito e i due si sono detti addio.

Tale annuncio è arrivato a metà ottobre, dunque- calendario alla mano- ormai un mese fa. È stata lei a darne notizia attraverso il suo Profilo Ufficiale Instagram, e solo in un secondo momento è arrivata la conferma di lui. Ricordiamo che la loro è stata una storia decisamente lunga e importante, dal momento che hanno fatto coppia per diciassette anni. Si erano conosciuti quando erano ancora adolescenti, nel 2016. E nel 2017 è nata la loro creatura con inseminazione artificiale.

L’amaro sfogo sui Social

Nel corso degli anni in molti, per non dire moltissimi, hanno puntato il dito- in maniera molto forte- contro Federico, che non sarebbe stato- secondo loro- del tutto sincero rispetto al suo orientamento sessuale, ma sia lui che la sua ormai ex compagna hanno sempre rimandato al mittente ogni illazione, senza se e senza ma. Ma ora dopo questa brutta notizia l’hair Stilyst si è lanciato in un duro e triste sfogo sul suo suo Profilo Ufficiale Instagram dove, in una Storia, si è mostrato fortemente distrutto oltre che deluso e arrabbiato. Ma con chi?

“E’ brutto approfittarsi delle persone, prendere tutto e poi comportarsi male. Perché poi, in fin dei conti, se tu sei accondiscendente… Ma che vuoi? Ma che cerchi? Money…”. Uno sfogo assolutamente fiume durante un diretta organizzata su Instagram, quello in cui l’uomo, in data 23 novembre 2022 si è lasciato andare in accuse a gogo per niente velate nei confronti di qualcuno che- a quanto pare- l’avrebbe ferito in modo particolare, approfittandosene della sua persona e delle sue possibilità economiche che sono decisamente molto ma molto vantaggiose. E- a quel punto- le supposizioni del suo pubblico sono ricadute- in men che non si dica- su Letizia Porcu, ovvero l’ex compagna, nonché madre della figlia, con cui il parrucchiere dei vip si è separato in queste settimane dopo ben 17 anni insieme.

“Ho fatto un discorso in generale eh… – specifica poi lui, sottolineando la sua intenzione di restare vago – Non è che sto parlando di una persona in particolare… Perché qui chiaramente saremo guardati. Purtroppo sapete bene che ho una diffida, quindi non posso parlare troppo. Io non parlo di nessuno. Ma chi lo sa sa di chi sto parlando”, ha poi continuato l’artista.. In ogni caso il riferimento a Letizia diventa qui bello chiaro , visto che lo stesso hairstylist settimane fa aveva rivelato che la donna lo aveva diffidato nel parlare della relazione, ovvero glielo ha legalmente vietato. Sul finale Federico ha aggiunto: “È facile prendere e poi sputare nel piatto in cui si è mangiato” per poi aggiungere sempre più provato altri sfoghi che hanno spezzato il cuore in due ai fan: “Dio c’è. Dio renderà conto di chi è bravo e di chi è malvagio. La malvagità non va avanti, ci va il bene. Io che ci sono passato ho capito che è assurdo fidarsi delle persone. Le uniche persone di cui vi potete fidare sono vostra madre e vostro padre. Voi non sapete quante ne sto passando. Sono arrabbiato e triste. Vi direi tutto immediatamente ma non posso perché c’è una diffida“.