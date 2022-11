Sophia Loren, sparita dalle scene: come sta veramente l’attrice

Sophia Loren è l’attrice che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano, in quanto gode di una carriera artistica priva di paragoni. Conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, probabilmente nessuno potrà eguagliare la sua bravura.

Ad oggi compare raramente davanti alle telecamere, di conseguenza in tanti si chiedono che fine abbia fatto. Ecco come sta e di cosa si sta occupando.

Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è nata a Roma il 20 settembre 1934. Ha esordito agli inizi degli anni 50 grazie ad alcuni ruoli che ha avuto nei film Pane, amore e…, Un marito per Cinzia e La baia di Napoli. Ha vinto il Premio Oscar quando ha avuto la possibilità di recitare ne La ciociara di Vittorio De Sica nel 1960 e da allora ha accumulato una serie di successi.

In tutto ha vinto cinque Premi Golden Globe, un Leone d’oro, un Grammy award, una coppa Volpi al Festival di Venezia, un Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino e a New York la sua immagine è stata elogiata e collocata tra le varie celebrità del posto.

Ha collaborato anche con Alberto Sordi per poi girare molti film ad Hollywood, come Orgoglio e passione di Stanley Kramer. Ad oggi in tanti si chiedono che fine abbia fatto. Andiamo a scoprire la risposta.

“Io senza cinema non posso vivere”

L’attrice volto di Napoli è sparita per un po’ dalla circolazione. Ha 87 anni e, nonostante tutto, ha sempre un fascino che la caratterizza. Attualmente vive a Ginevra, in Svizzera, con il compagno di cui non abbiamo molte informazioni. Le sue condizioni di salute sono buone, ma per via dell’età sta valutando l’idea di dare un termine alla sua carriera.

Tuttavia durante un evento dedicato alla messa in onda del film Matrimonio all’italiana ha lasciato sperare con una sua confessione: “Dopo tanti anni io comunque ho voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza cinema non posso vivere”.

Tra le varie curiosità che riguardano Sophia Loren alcune probabilmente non sono note alla massa. Dopo il concorso di bellezza ha lavorato sia per fotoromanzi che per la radio affiancando il conduttore Corrado. Poi ha lavorato con Marlon Brando, Bart Lancaster e Richard Burton. È stata cresciuta dalla madre e dai nonni, ha ottenuto nel 1950 la fascia di Miss eleganza e si strucca utilizzando l’olio di oliva utile per idratare la pelle. Ha confessato di avere un diario personale.