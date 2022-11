Flavio Insinna, la rivelazione fa piangere l’Italia: Ecco perchè non sono padre

Il conduttore de L’Eredità, ovvero uno dei game show più amati in assoluto dagli italiani, fa delle confessioni molto private sulla sua vita. Rivela- per esempio- perché non ha voluto figli e la reazione è davvero drammatica, di che cosa si tratta nel dettaglio? Scopriamolo insieme…

Confessione a cuore aperto, quella di Flavio Insinna, un uomo da sempre profondamente riservato ma che stavolta non ha lesinato parole e si è aperto in una confessione molto intima che ha colpito dritto al cuore i suoi fan, decisamente numerosi.

E’ innegabile che Flavio Insinna sia ancora oggi uno dei conduttori più amati all’interno dell’ assai vasto panorama televisivo italiano. Ha poi alle spalle una lunga carriera culminata con l’approdo a L’ Eredità, un programma- indubbiamente- di punta della Rete Ammiraglia di Mamma Rai. Inoltre- come molti ricorderanno- ha recitato per molto tempo anche nella celebre fiction Don Matteo, ritornando per un cameo nell’ultima stagione. Ma a quanto pare il mondo della recitazione è ancora entrato con vigore nella sua vita e ciò ha reso molto felici i suoi fan, compresi- chiaramente- anche quelli della prima ora.

In un’intervista il conduttore ha rivelato di alcune sue mancanze personali spiegando i motivi per i quali non è diventato padre. L’uomo ha una compagna da tempo e della quale si si dichiara davvero innamorato. Però, con la donna ha deciso di non creare una famiglia e le ragioni hanno lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta. Ma andiamo con il racconto dei fatti…

La mancata paternità

Più volte Flavio Insinna ha fatto alcune dichiarazioni assai forti ed decisamente oneste sulla sua vita privata che- tuttavia- per lui tale dovrebbe rimanere. Al Corriere della Sera ha svelato di non sentirsi in grado di fare veramente il padre soprattutto con i numerosi impegni che il suo lavoro comporta e ai quali lui non vuole affatto sottrarsi.

La carriera di attore e conduttore lo terrebbe- a suo avviso- fin troppo lontano dalla famiglia e da eventuali figli ed è per questo motivo che- principalmente- ha rinunciato a priori ad essere padre. Non contento ha ribadito tale concetto durante una sua chiacchierata rilasciata ad Oggi, sostenendo, senza tanti giri di parole, di non avere alcun rimpianto a riguardo, pur essendo comunque alquanto dispiaciuto della scelta fatta.

Ma sapete chi è la sua dolce metà? La compagna di Flavio si chiama Adriana Riccio e lui l’ha conosciuta negli di studi di Affari Tuoi quando lei era una concorrente e lui svolgeva il ruolo di accattivante conduttore della nota trasmissione. Tra di loro da quel momento è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che è scaturito in un’intensa relazione che -però- non ha necessitato- lo ribadiamo nuovamente- di essere arricchita dalla presenza di alcuni figli. Una decisione che entrambi hanno preso molto serenamente.