Elena Sofia Ricci, matrimonio massacrato dal tradimento: l’amante la conoscete tutti

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento davanti alle telecamere. Indimenticabile è il personaggio che ha interpretato della fiction della Rai Che Dio ci aiuti.

Nonostante abbia accumulato una serie di successi nel corso della sua strabiliante carriera, ha dovuto fare i conti con situazioni spiacevoli. Uno di questi è il tradimento del marito. Il terzo incomodo è famoso.

Nata a Firenze il 29 marzo 1962, Elena Sofia Ricci ha esordito da giovane in teatro. In televisione ha ottenuto ulteriore fama dal 2006 al 2011 nella fiction I Cesaroni accanto a Claudio Amendola. Sempre nel 2006 ha indossato le vesti di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, in Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra. Dal 2011 interpreta Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1.

Al cinema ha avuto un ruolo in Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi e ciò le ha permesso di candidarsi al Ciak d’oro come Migliore attrice non protagonista. Ha vinto il Nastro d’argento e il David Donatello per la Migliore attrice protagonista nel film Loro, biografia su Silvio Berlusconi e Paolo Sorrentino. Nel 2020 è tornata in tv con il film Rita Levi Montalcini per la regia di Alberto Negrin. Tanti altri successi si potrebbero citare, ma il curriculum è molto ampio.

Sicuramente le gratificazioni professionali le hanno regalato un sorriso, ma non si può dire lo stesso riguardo la vita privata. È stata sposata con il collega Pino Quartullo, il quale lo ha reso padre di una figlia. Dopo è convolata a nozze con Luca Damiani che l’ha tradita con una collega famosissima e bellissima quanto lei.

“Veniva a fare l’amica”

Durante un’intervista rilasciata settimanale Oggi, Elena Sofia Ricci ha raccontato di questo episodio avvenuto tanti anni fa. La persona in questione è Nancy Brilli: “La Brilli veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore”. In realtà anche lei parlava di una persona e in un secondo momento ha scoperto che si trattava proprio nel suo ex marito.

Sono passati vent’anni ed Elena Sofia Ricci ci ha messo una pietra sopra. Dal 2003 è legata al compositore Stefano Mainetti, con il quale è salita sull’altare.

Essendo un personaggio pubblico, l’attrice condivide spesso degli scatti della sua quotidianità. Non mancano quelli in cui si mostra in compagnia di familiari e del marito. Si potrebbe dire che non tutti i mali vengono per nuocere.