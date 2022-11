Federica Panicucci al settimo cielo: la notizia ora è ufficiale

Federica Panicucci entra nelle case degli italiani tutti i giorni all’ora di colazione con il programma della Mediaset Mattino5. Con il collega Francesco Vecchi propone svariati argomenti, ragion per cui gli ascolti sono sempre soddisfacenti.

I produttori sanno bene che possono contare sulla loro indiscussa professionalità. Seguendo il loro esempio, qualcuno ha deciso di puntare sulla bellissima conduttrice. Sarà al timone della conduzione di un nuovo programma televisivo? Ecco come stanno le cose.

Tutti sono concordi nel dire che la conduttrice sia dotata di un fascino indiscusso. All’inizio ha esordito nel mondo della moda e della pubblicità e il suo primo debutto nel piccolo schermo risale al 1987 con Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Nel 1992 ha condotto l’anteprima del Festivalbar e l’anno successivo ha condotto il programma musicale accanto a Fiorello e Amadeus.

Nella stagione 2009/2010 ha sostituito Barbara D’Urso a Mattino5 prodotto dalla testata giornalista Videonews. Probabilmente nei prossimi giorni ci sarà solo Francesco Vecchi perché lei sarà impegnata a fare altro. Non è ancora chiara la faccenda, dunque non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi si sono preoccupati, in quanto hanno pensato a di tutto e di più. In realtà possono stare tranquilli perché il proprio idolo non scomparirà dal piccolo schermo. Ecco dove sarà possibile vederla.

Nuova avventura televisiva

In poche parole sul web Davide Maggio ha dato una notizia inerente alla Panicucci che ha entusiasmato i fan. Sarà lei a condurre il Concerto di Natale che quest’anno sarà trasmesso eccezionalmente domenica 1° gennaio 2023. Non è la prima volta che ha questo incarico, di conseguenza è certo che sarà l’ennesimo successo della Mediaset. Il concerto, andando nello specifico, sarà registrato il 17 dicembre nell’Auditorium conciliazioni a Roma, ma trasmesso in un secondo momento.

Tra gli ospiti che si esibiranno sul palcoscenico ci saranno Orietta Berti, Bianca Guaccero, Cristina D’Avena, Gigi D’Alessio, Jimmy Sax, Amy Lee e tanti altri ancora. Non mancheranno gli attori Elena Sofia Ricci e Leo Gullotta oltre al velista Marcel Jacob.

Dal 2017 la Panicucci ha confermato la sua presenza alla conduzione dell’edizione di Capodanno in Musica, in onda la notte di San Silvestro su Canale 5. Inoltre dal 2023 condurrà su Italia 1 il programma televisivo Back to school. Il nuovo anno, dunque, si preannuncia ricco di gratificazioni professionali. Da ricordare che sarà proprio lei a condurre il primo programma televisivo del 2023.