Antonino Spinalbese , la frase scioccante sulla Rodriguez: “Mi fa intrippare”

Si trova ancora all’interno della Casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese e pare essere particolarmente in vena di confessioni, una in particolare riguarderebbe la Rodriguez, che sia “nostalgico”? E- soprattutto- che cosa avrà mai detto riguardo alla sua tanto celebre ex che non ha preso molto bene la sua decisione di partecipare al Grande Fratello Vip?

Che Antonino Spinalbese possa in qualche modo rischiare di cadere vittima di un “ritorno di fiamma” con la sua ex che di fatto sta alla grande con il suo bel Stefano? Che cosa sta passando per la testa all’ uomo?

Al Grande Fratello Vip, che quest’anno è giunto alla sua settima edizione, stiamo assistendo a numerose confessioni, molte delle quali uscite dalla bocca di Antonino Spinalbese che- a onor del vero- era uno dei concorrenti più attesi per via del suo passato amoroso che ha occupato per lungo tempo pagine e pagine delle riviste di cronaca rossa. Ma che cosa avrà mai confessato a sto giro l’uomo di tanto interessante?

Questa volta, chiacchierando in maniera assai affabile con Edoardo Tavassi e Luca Salatino, ha affermato che la sorella della sua ben nota ex compagna Belen Rodriguez, ovvero la bella Cecilia, assomiglierebbe all’influencer spagnola Oriana Marzoli, con la quale ha dei “contatti”.

Il gieffino spezzino, durante le confessioni notturne fatte con gli amici della, , ha- in poche parole- paragonato la sua ex cognata , nonché zia di sua figlia Luna Marì . ad una giovane influencer iberica con la quale avrebbe una “liaison” alquanto infuocata, o comunque sia decisamente molto sensuale.

In altre parole, sembrerebbe che Antonino sarebbe attratto dalla zia di sua figlia, nonché sorella della sua ex. E ciò ha lasciato basiti tutti quanti, non solo per la parentela ma anche per il fatto che la ragazza sarebbe prossima alle nozze!

Le rivelazioni sulla cognata che non passano inosservate

Ma quali sono state le sue esatte parole a riguardo? ” Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì me l’ha raccontato lei”. Ovviamente questa sua esternazione non è passata inosservata e il vasto popolo del Web ha iniziato a chiacchierare…

Da queste prime frasi sussurrate nella notte possiamo capire che l’uomo conosca bene con chi a che fare e- quasi per cercare di tutelarsi- non ha fatto i nomi nè della sua celebre ex nè della sorella, sebbene il riferimento a loro due sembrerebbe più che lampante. Un altro esempio in tale direzione? Altre sue dichiarazioni: “Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona, non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima“.

Insomma, a quanto pare l giovane gieffino sembra non essersi tolto dalla testa la famiglia Rodriguez. Specialmente le giovani e famose donne sudamericane che ne fanno parte e che fanno girare la testa agli uomini italiani di ogni età, sebbene siano felicemente accompagnate… Ora si attende la replica delle due sorelline…