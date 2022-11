Raz Degan, dopo decenni la verità su Paola Barale: l’amante è conosciutissima

Dopo molti anni dalla fine della relazione tre Raz Degan e Paola Barale spunta fuori l’amante di lui, una donna famosissima e bellissima con cui tradì la showgirl. Si tratta di una nota attrice, star sia del Piccolo che del Grande Schermo. La conoscete tutti quanti!

Una delle coppie più chiacchierate degli anni duemila è stata quella composta da Paola Barale e Raz Degan, i due riempivano le pagine dei tabloid di cronaca rosa per la loro relazione appassionata quanto turbolenta che- però- oggi è diventata solo un pallido, pallidissimo ricordo.

Una storia che aveva appassionato il grande pubblico la loro. Non per nulla ogni giorno usciva una nuova indiscrezione tra i due. Avevano anche deciso di passare il loro tempo in perpetuo viaggio, dal momento che la vita on the road era quella che sentivano più vicina al loro modo di essere. Sembravano la coppia perfetta e la loro liason aveva assunto anche l’aspetto di una favola moderna, assai avventurosa, ma ecco che poi è avvenuto il tradimento da parte di lui che lei non hai mai perdonato.

Paola e Raz iniziarono a frequentarsi nel 2002 e dopo più di dieci anni di alti e bassi, drammi e passioni a gogo, decisero di separarsi definitivamente nel 2015. Iniziarono così a uscire le indiscrezioni, assai pepate e potenti. riguardo ai motivi della loro rottura, che ha lasciato confuso i più che- tuttavia- hanno molto avuto da ridire quando hanno scoperto non solo che lui l’avesse tradita ma anche quando hanno conosciuto il nome dell’amante…

Il terzo incomodo

Negli ultimi mesi si era anche parlato di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip da parte del bel Raz che fin da troppo tempo se ne sta lontano dalla Tv. Ma la notizia, era stata prontamente smentita dallo stesso, che nel farlo ha usato parole molto dure. A quanto pare- a sua detta- “non sarebbe mai entrato in una casa piena di spazzatura”. A quel punto Alfonso Signorini aveva risposto alla frecciata, decisamente poco garbata, chiarendo la situazione, ovvero che il modello aveva a chiesto un compenso assolutamente fuori budget. Ma ora ” a tenere banco” è la questione del tradimento e- in particolare- il nome della donna con la quale l’ha messo in atto nei confronti della bella Paola…

La donna terzo incomodo nella storia d’amore tra la Barale e Raz Degan è stata l’attrice famosissima Kasia Smutniak. Nel progetto a cui stavano lavorando insieme, ovvero il film Barbarossa, interpretavano le parti di una coppia di innamorati e curiosamente i paparazzi li fotografarono proprio in atteggiamenti indiscutibilmente intimi e decisamente compromettenti. Insomma, parliamoci chiaro: c’era ben poco da smentire!

In questo triangolo rientrò anche un’altra persona, perché al tempo la Smutniak era insieme al compianto Pietro Taricone che, dopo aver visto le foto non ne fu particolarmente contento, tanto da dichiarare di essersi dovuto “legare le mani per non andare a cercare il rivale”. Sta di fatto che se lui ha perdonato la compagna, lo stesso non si può dire della Barale che ha deciso poi di chiudere, dopo altre incomprensioni, la storia con lui.