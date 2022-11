Mediaset , la più amata stroncata all’improvviso: non la vedremo più

E’ un mondo in perpetuo movimento quello dell’informazione televisiva e soprattutto per i figuranti e coloro che stanno innanzi le telecamere e spesso li vediamo cambiare anche con un frequenza abbastanza regolare, talvolta però alcune “sparizioni” non passano inosservate. E questo è stato- certamente- il caso di una “bella” di Canale 5… Licenziata dopo pochi mesi!

Come già affermato nel titolo si tratta di una donna, dotata di un gran fascino, che è stata licenziata dall’ oggi al domani. Ma per quale motivo? Che cosa è successo? Il racconto dei fatti che sono usciti dalla sua stessa bocca nel corso di una sua intervista…

Per saperlo bisogna fare un salto- in particolare- nello studio del TG satirico di Antonio Ricci… Striscia la notizia è un programma diventato un vero e proprio cult della televisione italiana, amatissimo sia dai grandi che dai piccini. Il suo merito? Tra i tanti anche quello di aver introdotto dei personaggi inediti e innovativi, tra cui- sicuramente- va annoverato- il mitico Gabibbo. E poi che dire delle veline? Come sempre una bionda e una mora, che ammaliano con i loro balli i numerosi telespettatori che poi decidono di seguirle con acuta attenzione anche sui Social dove- generalmente- sono molto attive.

Nel tempo ci sono state delle veline davvero storiche come Laura Freddi, Maddalena Incorvaglia, Elisabetta Canalis o Melissa Satta per citarne davvero solo alcune. Striscia la notizia è stata- indubbiamente- per loro, così come per tante altre, una vetrina assai importante nel mondo dello spettacolo ed è per questo motivo che non stupisce affatto la profonda delusione di Giulia Pelegatti quando ha saputo che non avrebbe più ricoperto quel ruolo. E lì- certamente- le sarà crollato il mondo addosso!

La sua avventura è durata poco: licenziata da Ricci

La Pelegatti- lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca- è stata una velina durante l’edizione 2021- 2022 insieme alla splendida Talisa Ravagnani. La loro collaborazione è -però -durata davvero poco a causa di alcune questioni esterne che hanno davvero rattristito la bella e giovane Giulia che sperava con tutta se stessa di ricoprire tale ruolo nella stagione che è attualmente in corso del noto TG Satirico. Ma così non è stato ed è scattata dunque anche un po’ di pepata polemica, soprattutto sul Web che- si sa- non perdona. Per quale motivo è stata cacciata dalla trasmissione? Che cosa aveva combinato di tanto grave?

Giulia Pelegatti, tra l’altro- come molti ricorderanno- è stata in passato allieva di Amici di Maria de Filippi, al quale ha partecipato in qualità di ballerina. La ragazza si è confidata con il settimanale DiPiù sulla questione, decisamente assai spinosa, della sua rimozione nel ruolo di velina, dichiarando di aver ricevuto una telefonata da parte di Ricci stesso in cui le comunicava il licenziamento. Queste le sue esatte parole: “Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi“.

Tuttavia Giulia pare che abbia comunque molto apprezzato sia il tatto che l’accortezza di Antonio Ricci nel comunicarle la sua decisione , pur non nascondendo il suo profondo dispiacere nell’apprendere che non avrebbe più fatto parte parte di un progetto così importante come è Striscia la notizia.