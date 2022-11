Francesco Totti, la presunta ‘malattia’ che ha distrutto il suo matrimonio: ora la verità

Pare che Francesco Totti soffrisse di una brutta malattia che l’ha portato sulla cattiva strada, e per tale motivo si sia giocato anche il suo matrimonio con Ilary… Ma di quale si tratta? Il grande pubblico ora ne vuole sapere di più…

Non smette di fare rumore la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi e continuano ogni santo giorno a spuntare-come funghi dopo la pioggia- possibili scenari che possono aver portato la coppia a tale decisione. L’ultimo ha poi dell’ incredibile…

A parlare stavolta, o per così dire “aprire il rubinetto” al riguardo è il re del Gossip Fabrizio Corona. Dopo le prime dichiarazioni rilasciate a settembre riguardo a Francesco Totti e Ilary Blasi dei loro numerosi tradimenti e dell’ l’affermazione , decisamente forte, che Ilary sua diventata famosa solo grazie a Francesco, ecco che l’ex paparazzo in una tv privata ha parlato di nuovo della ormai ex coppia, tanto amata dagli italiani che sono ancora increduli al solo pensiero che la favola sia bella che finita. Ma che cosa avrebbe- in poche parole- rivelato Fabry?

Secondo Corona a Ilary i tradimenti sono andati bene fin quando anche lei non è diventata famosa. “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni . . Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli”. Parole decisamente forti e che hanno fatto- come è anche normale che sia- il giro dell’ etere in men che non si dica.

E poi ecco la classica ciliegina sulla torta: “Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

La malattia che lo accomuna a Rocco

Ma ora anche un altro vip ha voluto dire la sua riguardo al Pupone e soprattutto sullo spinoso argomento dei tradimenti. Di chi si tratta? Di Rocco Siffredi che a Belve ha affermato che anche Totti soffrirebbe di dipendenza dal sesso. Ovviamente il numero di donne citate da Corona è inverosimile, sarebbero 10mila, ma con questa esagerazione- che non è passata di certo inosservata- Fabrizio probabilmente voleva evidenziare il fatto che fossero molte e che ciò fosse il lampante segnale di una problematica da non prendere sotto gamba. E pare che sia la stessa malattia della quale è stato vittima il famoso attore per i film per adulti.

Ma torniamo ancora una volta a Corona che ha parlato a ruota libera della separazione dei due, ricostruendo come -a suo avviso- sarebbe andata la faccenda: “Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’…”. E poi che cosa sarebbe successo? Fabry ci ha voluto illuminare meglio a riguardo dicendo: ” A questo punto lei gli ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio.”

Un discorso pesante e acido che ha spezzato il cuore in due dei fan, decisamente numerosi della conduttrice dell’ Isola dei Famosi che poi hanno anche dovuto sentirsi dire parole ancora più toste dall’ ex Re dei Paparazzi, riferite alla loro beniamina: “Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti“.