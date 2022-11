Romina Power, qual è il suo quadro clinico: la situazione è pesantissima

In questi giorni, proprio in riferimento alla sua difficoltà di deambulazione, la donna ha loro raccontato: “Sfortunatamente il mio corpo, in questo periodo, mi sta dando del filo da torcere e, purtroppo, non mi rende agile come vorrei”. E poi ha deciso di andare maggiormente nel dettaglio…

“Devo ammettere che non riesco proprio a camminare…”, questa la confessione di Romina Power che ha lasciato interdetti i più. Ma come sta ora? Lei ha poi proseguito il discorso dicendo: “Sono in una fase di recupero per problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno…”. Inoltre l’artista ha anche voluto fare alcune importanti dichiarazioni per far comprendere al meglio la sua attuale situazione nella fase finale del suo accorato video : “La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mia capirà; ma pian piano sto recuperando”.