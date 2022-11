Silvia Toffanin ci ha messo la croce sopra : Pier Silvio purtroppo deve dirgli addio

Tutto quello che si poteva fare è stato fatto, ma alla -fine- non c’è proprio stato verso, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono costretti a un duro addio… Ma che cosa è successo ai due? E ora i fan della coppia, decisamente numerosi, hanno messo mano ai fazzoletti…

Nulla da fare, non c’è stato alcun cedimento e una delle coppie più conosciute a amate dello show business dovrà dare un duro addio…

Stanno insieme dal lontano 2002 e quindi sono oramai ben 20 anni, l’AD delle Reti Mediaset , nonché figlio del Cavaliere Silvio Berlusconi, ovvero Pier Silvio Berlusconi, e la magnifica conduttrice del rotocalco Verissimo, che a partire dalla scorsa stagione televisiva, ovvero 2021/2022 ha visto anche un corposo raddoppio negli appuntamenti. I due anche messo al mondo due splendide creature.

Una storia d’amore da “mille e una notte” si potrebbe dire, visto -difatti- anche non solo il loro grande amore e le soddisfazioni lavorative che ne derivano, dal momento che la Toffanin oramai è diventata una regina – non al livello di Maria De Filippi – del salotto televisivo Mediaset e che dal suo rotocalco oramai passano la maggior parte delle notizie di cronaca di “tutti i colori”, da quelle più leggere a quelle più drammatiche e intime.

Due persone vincenti sul lavoro ma che ora sono giunte a dover dire addio… Ma in che senso?

Lei non ne vuole sapere…

Come già detto giustamente in precedenza si tratta di un grandissimo amore il loro e che ha dato la vita anche ai piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma per l’uomo in particolare sembra mancare ancora qualcosa che possa suggellare ulteriormente la loro unione che è giù speciale e molto solida. Di che cosa si tratta? Diciamo che l’AD delle Reti Mediaset sente la mancanza dell’ “anello al dito” che -tuttavia- lui ha già portato in passato ma per un’altra donna…

Difatti l’uomo è già stato sposato con Emanuela Mussida. Il loro- a onor del vero- è stato un amore che è durato parecchi anni ma che non ha retto con i trascorrere inevitabile del tempo a causa dell’eccessiva giovinezza e immaturità dell’epoca di entrambe le parti.

Tuttavia Pier Silvio pare che stavolta dovrà proprio mettersi il cuore in pace: ok, si era vociferato sì svariate volte che il matrimonio tra lui e Silvia fosse alle porte ma si è sempre trattato di fake news, dal momento che ora è chiaro più che mai che la Toffanin non ha abbia davvero la minima intenzione di indossare il famoso abito bianco.