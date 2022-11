Fiorello e il tumore scoperto per caso: il drammatico retroscena

Rosario Fiorello è-indubbiamente- molto conosciuto per essere un personaggio particolarmente frizzante e brioso che ha sempre portato ventate di autentica allegria in televisione, ma è pur sempre un essere umano e anche lui ha dovuto vivere i suoi drammi, uno in particolare che ancora oggi- se ci pensa- gli reca molto dolore. Ma di che cosa si tratta?

Un problema di salute, e pure non da poco, avrebbe colpito l’immenso artista. E i suoi fan ora sono seriamente preoccupati. Come sta oggi?

Fiorello si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per la battuta sempre pronta che lo ha contraddistinto sin dai tempi di Karaoke, caratteristica che- a onor del vero- non lo ha più abbandonato. Tra i motivi del suo successo c’è -però- anche la grande capacità, tipica dei grandi, di essere trasparente con chi lo segue da temp. Ed è proprio per questo motivo che recentemente ha parlato di una malattia che lo ha colpito qualche anno fa e che ha ora fortunatamente superato. Dunque i suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora possono dormire sonni bei tranquilli.

La sua carriera è stata- e lo è tuttora- costellata di grandi successi, e, oltre al programma canoro itinerante che ha praticamente segnato la sua consacrazione in TV, lo abbiamo visto in molteplici vesti nel corso del tempo, in particolare nel 2001 quando è divenuto padrone di casa dell’appuntamento serale del sabato Rai 1 Stasera Pago Io. Ma andiamo con il racconto effettivo dei fatti…

La scoperta del tumore

Lo showman, che ha affiancato Amadeus anche nell’edizione del Festival di Sanremo 2022, come nelle altre precedenti, ha avuto un tumore scoperto quasi per caso grazie alla solerzia del medico che lo aveva in cura. Per questo l’artista ha approfittato dell’occasione per invitare tutti quanti a fare prevenzione con una certa regolarità, ricordando che la salute è un bene fondamentale, sebbene fin troppo spesso ce lo dimentichiamo.

Nel corso di una trasmissione su Periscope in compagnia Stefano Meloccaro Fiore ha rivelato di avere avuto un tumore nel 2015 e di essere stato costretto per questo motivo a sottoporsi a un intervento chirurgico, tutt’altro che simpatico. Tutto è nato da un problema dermatologico, ma successivamente lo scrupolo del suo dottore di fiducia, lo ha portato a scoprire di avere un cancro anche nelle sue parti intime.

Queste le sue esatte dichiarazioni a riguardo: ” Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così abbassato le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’”. Il suo racconto, come ci aspettavamo del resto da lui, lo ha fatto con la sua consueta e travolgente ironia, sebbene di ironico non ci fosse nulla per quanto concerne l’argomento. Poco dopo l’artista ha scoperto di avere dei nei, sette in particolare, che non dovevano essere sottovalutati proprio in quel punto – come si suol dire- “dove non batte il sole”. Ora Fiorello sta bene e non smetterà mai di ringraziare il suo medico che, grazie alla sua immensa professionalità, gli ha salvato la vita!