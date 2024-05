Un medico in famiglia, ricordate Manuele Labate? Interpretava Alberto, oggi vive per strada

Il successo di Un medico in famiglia e la scomparsa di Manuele Labate

Un medico in famiglia è stata una serie televisiva italiana molto longeva, che si è composta di ben dieci stagioni concludendosi solo nel 2016. Di grande successo già alla fine degli anni Novanta, raccontava la storia della famiglia Martini tra errori, avventure e amori.

Protagonista era il capofamiglia Lele Martini che svolgeva la professione di medico ed era affiancato da Lino Banfi che, nei panni del celebre nonno Libero, gli faceva da spalla nella fiction e da supporto nell’educazione dei figli.

Manuele Labate, conosciuto per il suo indimenticabile ruolo di Alberto nella serie televisiva, era uno dei figli di Lele Martini. Il suo personaggio era quello del figlio sensibile e affettuoso della famiglia e proprio questo gli ha fatto guadagnare all’epoca l’affetto del pubblico e ha contribuito al grande successo della serie.

La carriera di Labate ha seguito però un percorso insolito dopo il termine della sua carriera televisiva. Oggi, all’età di trentanove anni, Labate vive una vita apparentemente lontana dalle luci della ribalta, ma intrisa comunque di creatività e passione.

Come vive oggi l’ex attore

Nonostante il successo passato, si è trovato ad affrontare una serie di sfide personali che lo hanno portato a dover operare delle scelte. Labate ha deciso di restare con i piedi per terra e non farsi offuscare dalle luci del successo. Difatti nonostante la fama passata, Labate ha scelto una strada meno convenzionale, abbracciando nuove prospettive. L’ex attore televisivo ha trovato altri modi per esprimere se stesso e la propria creatività e ciò che potrebbe sembrare in apparenza una vita in strada è in realtà solo l’espressione di un’altra forma d’arte.

Manuele Labate infatti si è reinventato come street artist e si sta affermando anche come tatuatore. La sua storia è un esempio di come le prospettive di vita e di lavoro possano cambiare radicalmente nel corso degli anni. Padre di due figlie, Aurora, di 11 anni, e Maria Sole, di 4, Labate afferma di aver scelto di dedicare più tempo alla sua famiglia, rinunciando al mondo della televisione per concentrarsi sul ruolo di padre e sull’esplorazione della sua passione artistica.

E la recitazione?

Quando gli viene chiesto che ruolo abbia la recitazione nella sua vita oggi, Labate conferma che, sebbene abbia ridotto la sua presenza nel mondo dello spettacolo, il teatro rimane una parte importante della sua vita.

La storia di Manuele Labate è un esempio di resilienza e reinvenzione, dimostrando che anche di fronte alle sfide più difficili, è possibile trovare nuovi modi per coltivare la propria passione e realizzare i propri sogni. La sua arte di strada e il suo impegno come padre sono testimonianza del potere trasformativo della creatività e della determinazione.