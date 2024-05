Jovanotti finito sotto i ferri: 8 ore di intervento | Il motivo è agghiacciante

Jovanotti, una celebrità amata da tutti e poi il grave incidente

Lorenzo Cherubini, noto in tutto il mondo come Jovanotti, è uno dei più celebri cantautori italiani. Nato il 27 settembre 1966 a Roma, è riuscito con la sua musica a coinvolgere e appassionare più generazioni in maniera trasversale. La sua carriera musicale, iniziata negli anni Ottanta, lo ha reso un’icona della musica italiana grazie al suo stile unico che fonde rap, pop e influenze hip-hop. Jovanotti è rinomato per le sue canzoni dal ritmo contagioso e i testi ricchi di significato.

Spesso il cantante durante gli anni ha fatto parlare di sé perché durante tutta la sua carriera ha sempre fatto gesti eclatanti non tanto per essere al centro dell’attenzione quanto per porre l’attenzione su tematiche a lui care e per le quali si è sempre battuto sin da giovane. Solo lo scorso anno un po’ di polemica è stata sollevata in merito ai suoi mega concerti in spiaggia, in quanto Jovanotti promuoveva concerti per la Terra, a favore di una lotta alla crisi climatica, ma pare che gli stessi abbiano enormemente contribuito all’inquinamento e all’impoverimento delle spiagge presso le quali si sono svolti.

Nel mese di luglio scorso il cantante, mentre era in vacanza a Santo Domingo, ha avuto un bruttissimo incidente. Per tale ragione è stato a lungo seguito dai social e dai giornali per appurare le sue condizioni di salute. Jovanotti in quell’occasione si era rotto femore e clavicola. Operato con urgenza, il cantante ha poi dovuto affrontare una lunga e dolorosa degenza, camminando con l’ausilio delle stampelle per lungo tempo.

Sei mesi dopo l’incidente in bicicletta, Jovanotti è tornato in ospedale per un nuovo intervento, durato otto ore. I fan preoccupatissimi hanno bersagliato i suoi social per conoscere maggiori dettagli.

La nuova operazione lunga 8 ore

Attraverso un post su Instagram, Jovanotti ha però dato spiegazioni, parlando della necessità di ricostruire il femore poiché a quanto pare non era stato allineato correttamente, impedendogli di camminare senza stampelle nonostante la fisioterapia. Il cantautore ha assicurato ai fan di tornare “un passo alla volta in piedi e poi da voi”, promettendo nel frattempo di continuare a scrivere canzoni.

L’intervento si è svolto presso l’Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, dove Jovanotti ha ringraziato il professor Guido Grappiolo e il suo team, annunciando di rimanere fermo nella struttura “per i giorni che serviranno”.

L’attesa per il prossimo tour

Nonostante le complicazioni riscontrate dopo il primo intervento in Repubblica Dominicana, Jovanotti ha mantenuto il buon umore, ringraziando i suoi follower per il sostegno. In passato aveva rivelato di essere rimasto con una gamba più corta dell’altra a causa di un’allineamento errato del femore, sottolineando le difficoltà che hanno richiesto un nuovo intervento chirurgico.

Il percorso di recupero di Jovanotti continua, tra fisioterapia, allenamento e la passione per la scrittura di nuove canzoni, mentre i suoi fan rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua salute e il suo ritorno sulle scene.