Barbara Berlusconi, come si è ridotta dopo le gravidanze: eccola oggi

Barbara Berlusconi è una nota dirigente d’azienda italiana, nonché membro del consiglio di amministrazione di Fininvest, ovvero quella che si occupa del reparto azionario della famiglia Berlusconi.

Tutti concordano nel dire che sia una donna dotata di un grande fascino, oltre che di un’innata predisposizione nell’attività imprenditoriale. È diventata madre per ben 5 volte, ma la sua fisicità vi sconvolgerà. Ecco come si è ridotta.

Barbara Berlusconi è nata in Svizzera i 30 luglio 1984 ed è la figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, la donna sposata in seconde nozze nel 1990. Ha ottenuto il diploma del liceo classico nel 2003 e subito dopo è entrata a far parte dell’amministrazione di Fininvest spa e nel 2011 fa parte del consiglio di amministrazione del Milan. Nel frattempo ha ottenuto una laurea in Filosofia presso l’Università Vita – Salute San Raffaele.

Ha una sorella di nome Eleonora e un fratello che si chiama Luigi e insieme operano nell’attività di famiglia. Tutte queste informazioni lascialo intendere che sia una donna dalle mille risorse. Per quanto riguarda la vita privata tra il 2011 e il 2013 è stata legata al calciatore brasiliano Alexandre Pato. Non a caso la loro relazione li ha resi protagonisti del gossip per un po’ di tempo.

Tuttavia due uomini hanno lasciato il segno nella sua vita: l’ex Giorgio Valaguzza e l’attuale compagno Lorenzo Guerrieri. Ha reso il primo padre di Alessandro ed Edoardo mentre il secondo di Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto. Dopo cinque gravidanze ecco com’è oggi.

Barbara Berlusconi appare così: i fan sono sconvolti

L’ultimo figlio Ettore Quinto è nato il 20 novembre 2021. Essendo un personaggio pubblico, Barbara Berlusconi è molto attiva su Instagram e non esita a condividere la sua quotidianità. Infatti i follower hanno modo di vederla accanto ai propri familiari lasciando così tanti like e commenti positivi. In uno scatto recente compare anche con Diletta Leotta.

Il 16 novembre ha pubblicato un post, intitolato “Last pics from stunning Morocco”, in cui ci ha raccolto delle foto che riassumono un viaggio che si è concessa con il compagno Lorenzo e una coppia di amici. Ha mostrato le bellezze del posto, ma l’attenzione si è focalizzata proprio su di lei. Nonostante abbia affrontato tante gravidanze, non ha perso la sua fisicità scultorea.

Il gruppo prima ha visitato un edificio storico, un grande chiostro e poi hanno fatto un giro nel deserto del Sahara. In uno degli ultimi scatti del post ha inserito un selfie mostrandosi con un abito bianco con crop top e gonna lunga ornata di bottoni dorati sul fianco.